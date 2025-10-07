Orbán Viktor: Brüsszelben a mentelmi jog az új függőség

Magyar Péter korábban esküdözött, hogy nem veszi fel az EP-képviselői mandátumát, majd mégis megtette. Ígéretet tett arra is, hogy kormányra kerülése esetén eltörlik a mentelmi jog intézményét, ehhez képest most éppen erre támaszkodik. Legutóbb kedden nyilvánított véleményt az Európai Parlament, mikor is a Tisza Párt elnökének mentelmi jogának megtartása mellett szavaztak, a telefonlopási ügy és több botrányos kijelentése ellenére – látható a kormányfő oldalán közzétett videóban.
Orbán Viktor szerint az ügy világosan jelzi: Brüsszelben kettős mérce működik, és a mentelmi jog nem az igazságszolgáltatást, hanem a politikai szövetségesek védelmét szolgálja.
Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget”
– írta posztjában a miniszterelnök.