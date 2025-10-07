Orbán Viktor: Brüsszelben a mentelmi jog az új függőség

Magyar Péter korábban esküdözött, hogy nem veszi fel az EP-képviselői mandátumát, majd mégis megtette. Ígéretet tett arra is, hogy kormányra kerülése esetén eltörlik a mentelmi jog intézményét, ehhez képest most éppen erre támaszkodik. Legutóbb kedden nyilvánított véleményt az Európai Parlament, mikor is a Tisza Párt elnökének mentelmi jogának megtartása mellett szavaztak, a telefonlopási ügy és több botrányos kijelentése ellenére – látható a kormányfő oldalán közzétett videóban.

Orbán Viktor szerint a mentelmi jog brüsszeli függőséget okoz – utalva ezzel Magyar Péterre

Forrás: AFP