Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nukleáris katasztrófa fenyeget: atomerőművet támadtak az ukránok

Magyar Péter

Orbán Viktor: Brüsszelben a mentelmi jog az új függőség

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormányfő közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter minden ígéretével szembemenve azért ült be az Európai Parlamentbe, hogy a mentelmi joga mögé bújhasson. Orbán Viktor szerint a brüsszeli politikai háló lojalitásért védi minden áron a Tisza Párt vezetőjét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterBrüsszelmentelmi jogOrbán ViktorbotránytelefonfüggőséglopásEurópai Parlament

Magyar Péter korábban esküdözött, hogy nem veszi fel az EP-képviselői mandátumát, majd mégis megtette. Ígéretet tett arra is, hogy kormányra kerülése esetén eltörlik a mentelmi jog intézményét, ehhez képest most éppen erre támaszkodik. Legutóbb kedden nyilvánított véleményt az Európai Parlament, mikor is a Tisza Párt elnökének mentelmi jogának megtartása mellett szavaztak, a telefonlopási ügy és több botrányos kijelentése ellenére – látható a kormányfő oldalán közzétett videóban. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a mentelmi jog brüsszeli függőséget okoz – utalva ezzel Magyar Péterre
Forrás: AFP
Szégyen! Orbán Viktor reagált az EP döntésére

„A mentelmi jog függőséget okoz!”

Orbán Viktor szerint az ügy világosan jelzi: Brüsszelben kettős mérce működik, és a mentelmi jog nem az igazságszolgáltatást, hanem a politikai szövetségesek védelmét szolgálja.

Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget” 

– írta posztjában a miniszterelnök. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!