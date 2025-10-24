Orbán Viktor Brüsszelből üzent a háború kapcsán

Hosszú és sűrű nap volt a tegnapi. Felemelő és embert próbáló egyszerre – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, megköszönve mindenkinek, aki részt vett a Békemeneten.

Orbán Viktor: A csúcs véget ért, de a munka folytatódik

Fotó: Facebook

– Felemelő érzés volt ennyi béke- és szabadságszerető magyarral együtt emlékezni történelmünk legbátrabb, 56-os hőseire. Aztán irány Brüsszel. A béke fuvallata után jött a brüsszeli valóság rideg huzata.

Háború, szankciók, éjszakába nyúló vita. Embert próbáló. De a küldetés teljesítve. Magyarország érdekeit megvédtük: az ukránok nem jönnek be, a magyarok pénzét nem viszik ki.

Köszönet Robert Ficonak, hogy képviselte Magyarország érdekeit, amíg meg nem érkeztünk – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „a csúcs véget ért, de a munka folytatódik itt, Brüsszelben”.