Orbán Viktor gratulált a cseh patriótáknak

Közép-Európa újra és újra képes talpra állni, és a térség népei még őrzik azokat az értékeket, amelyek nélkül nincs nemzet – többek között erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a legújabb Facebook-videójában, amiben ismét gratulált Andrej Babišnak. Mint mondta, „itt még tudják, ha elvész a kereszténység, oda a haza is”.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök, és Andrej Babis az ANO párt elnöke

Fotó: Alex Halada / APA/AFP

Orbán szerint a térségben nem lehet kísérletezni olyan kérdésekkel, mint a migráció, a gyermeknevelés, a családok védelme vagy a nemzeti szuverenitás. Hangsúlyozta, ezek azok a területek, „amikkel nem lehet viccelődni”.

A miniszterelnök történelmi példákat is felidézett, köztük Szent Adalbert alakját, Hunyadi János cseh harcosait és a mohácsi csatát, ahol szerinte „cseh katonák is védték Magyarországot és Európát a hódító seregektől”.

Orbán hozzátette: „a csehek észnél vannak”, és örömét fejezte ki a patrióta erők győzelme miatt.

„Újabb bajtársra számíthatunk Brüsszelben”

A videó végén Orbán Viktor arról beszélt, hogy a cseh választások eredménye megerősíti a közép-európai összefogást, és „újabb bajtársra számíthatunk a brüsszeli ütközetekben”.



