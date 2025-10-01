Orbán Viktor Dániából: Ez itt egy ketrecharc

Három komoly téma van, amivel meg kell küzdeni a mai napon. Az első, hogy politikai döntéseket akarnak hozni, hogy az Európai Unió, így Magyarország is ismerje el az ukrán–orosz háborút saját háborúként. A lengyel miniszterelnök kezdeményezte ezt, de a bizottság elnöke is támogatja. A második, hogy ennek megfelelően az EU még több pénzt adjon Ukrajnának, a harmadik, hogy gyorsítsák fel Ukrajnának a tagságát. Ennek a következményeként egy negyedik pedig az, hogy „ne vásároljunk olajat meg gázt Oroszországtól. Ezek mind ellentétesek Magyarország érdekeivel, és ezekre nekem nemet kell mondanom. Ezt hívják itt ketrecharcnak – mondta Orbán Viktor Dániában a sajtónak a Facebool-videója szerint.

A kormányfő tájékoztatott, minden irányból támadnak, mert vannak a kollégái, akiknek egy része nem ért vele egyet, vannak a bizottsági tisztségviselők, meg az otthoni ellenzék.

Tehát ez egy ilyen nehéz, erős nap lesz, de majd megküzdünk ezzel

– fogalmazott.

Mint korábban beszámoltunk róla: az európai állam- és kormányfők Koppenhágában találkoznak ma. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, valamint Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphatott. Orbán Viktor miniszterelnök a magyar álláspontot képviseli Dániában is.

A koppenhágai csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök világossá tette, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak az energiapolitikában.