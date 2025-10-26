Orbán Viktor megmutatta, hogy kikkel indul el a Digitális Polgári Körök országjárása

Orbán Viktor miniszterelnök videójában a Digitális Polgári Körök közismert népszerű tagjai is elmondták a véleményüket az induló országjárással kapcsolatban. "A digitális térben hódítani ma nagyon fontos!" – hangsúlyozta a videóban Marsi Anikó, a TV2 műsorvezetője.

Képeken a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója

Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher

Szőke András színész pedig ezt mondta:

Mindaz a megélés, ami ebben az elmúlt hatvanegynéhány évben odakerült a saját történetembe, azokat jó lenne átadni.

Válogatott sportolóként volt szerencsém végighallgatni nagyon sokszor a magyar himnuszt és a szurkolók szeretetére tornázni, úgyhogy mindenképp úgy éreztem, hogy ezeket a pillanatokat meg kell osztanom nagyon sok mindenkivel – mondta Berki Krisztián olimpiai bajnokunk.

Teljesen egyértelmű volt, hogy oda kell állnom emellé a remek kezdeményezés mellé!

– hangsúlyozta Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere.

Egy olyan országról beszélünk, ahol biztonságos élni, és ez nagyon fontos, ezt mindenképpen a jövőben képviselni kell

– mondta Nagy László, korábbi válogatott kézilabdázó.

Látom az irányt, és ez az irány pont arra halad, amerre én is szeretnék haladni

– hangsúlyozta a videóban Nyerges Attila.