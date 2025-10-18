Orbán Viktor az X közösségi platformon tett közzé bejegyzést, amelyben kiállt Gloria von Thurn und Taxis német hercegnő mellett.

Orbán Viktor: Igazságot kell szolgáltatni, zéró tolerancia a terrorral szemben (Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto)

Mint írta:

Kiállunk Gloria von Thurn und Taxis hercegnő mellett. Történelmi vadászkastélya október 6-án tragikus módon semmisült meg, miután az Antifa szándékosan tüzet gyújtott az épületben. Pontosan ezért minősítettük őket terrorszervezetnek. Igazságot kell szolgáltatni: zéró toleranciát az ilyen terrorcselekményekkel szemben!

We stand with Princess Gloria von Thurn und Taxis. Her historic hunting lodge was tragically destroyed by Antifa on 6 October after they deliberately ignited fires inside the building. This is exactly why we marked them as a terrorist organisation. Justice must be served: zero… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 18, 2025

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, porig égett a Thurn und Taxis német hercegi család történelmi vadászkastélya Regensburg közelében, a kár több millió euróra rúg. Egy szélsőbaloldali internetes oldalon megjelent nyilatkozatban az Antifa vállalta magára az épület felgyújtását.