Orbán Viktor: Igazságot kell szolgáltatni, zéró tolerancia a terrorral szemben

Orbán Viktor az X közösségi platformon tett közzé bejegyzést, amelyben kiállt Gloria von Thurn und Taxis német hercegnő mellett.
Mint írta:
Kiállunk Gloria von Thurn und Taxis hercegnő mellett. Történelmi vadászkastélya október 6-án tragikus módon semmisült meg, miután az Antifa szándékosan tüzet gyújtott az épületben. Pontosan ezért minősítettük őket terrorszervezetnek. Igazságot kell szolgáltatni: zéró toleranciát az ilyen terrorcselekményekkel szemben!
Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, porig égett a Thurn und Taxis német hercegi család történelmi vadászkastélya Regensburg közelében, a kár több millió euróra rúg. Egy szélsőbaloldali internetes oldalon megjelent nyilatkozatban az Antifa vállalta magára az épület felgyújtását.