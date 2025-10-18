Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Igazságot kell szolgáltatni, zéró tolerancia a terrorral szemben

25 perce
Orbán Viktor a közösségi oldalán fejezte ki szolidaritását Gloria von Thurn und Taxis hercegnővel, miután az Antifa szándékosan tüzet gyújtott a hercegnő történelmi vadászkastélyában.
Orbán ViktorGloria von Thurn und TaxisAntifaterror

Orbán Viktor az X közösségi platformon tett közzé bejegyzést, amelyben kiállt Gloria von Thurn und Taxis német hercegnő mellett. 

Orbán Viktor: Igazságot kell szolgáltatni, zéró tolerancia a terrorral szemben (Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto)
Orbán Viktor: Igazságot kell szolgáltatni, zéró tolerancia a terrorral szemben (Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto)

Mint írta:

Kiállunk Gloria von Thurn und Taxis hercegnő mellett. Történelmi vadászkastélya október 6-án tragikus módon semmisült meg, miután az Antifa szándékosan tüzet gyújtott az épületben. Pontosan ezért minősítettük őket terrorszervezetnek. Igazságot kell szolgáltatni: zéró toleranciát az ilyen terrorcselekményekkel szemben!

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, porig égett a Thurn und Taxis német hercegi család történelmi vadászkastélya Regensburg közelében, a kár több millió euróra rúg. Egy szélsőbaloldali internetes oldalon megjelent nyilatkozatban az Antifa vállalta magára az épület felgyújtását.

 

