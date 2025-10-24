Orbán Viktor édesanyja is ott volt a Békemeneten és rendhagyó interjút adott

Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet a Békemeneten adott egy egészen egyedi interjút Kersák István youtubernek akinek kendőzetlen őszinteséggel beszélt a politikai nézeteiről, a családi történetekről és a nyilvánossághoz való viszonyáról, illetve a családról terejsztett valótlan állításokról.
Orbán Viktor édesanyja elmondta, hogy rendszeresen részt vesz a Békemeneten és akkor is támogatná a fiát, ha nem lenne miniszterelnök. Büszke Orbán Viktorra, ahogy büszke a többi gyermekére is. Az interjú során szóba került az ellenzék és a politikai megosztottság is. Sipos Erzsébet úgy vélte, sokan nem politizálnak elég mélyen, mert mindig inkább arrafelé hajlanak, aki jót ígér nekik, és gyakran anélkül ítélkeznek, hogy valóban ismernék a kritikával illetett érintetteket.
A rendhagyó beszélgetésben Orbán Viktor édesanyja nyíltan beszél arról:
- milyen alaptalan dolgokat terjesztenekj suttogó propagandában a családról
- miért nem szokott nyilatkozni Orbán Győző,
- mit kell tudni a kőbányáról és Hatvanpusztáról,
- valamint hogyan látja a mai magyar politikát és az ellenzék szerepét,
- illetve elmondja azt is, miért tartja fontosnak a békét,
- mit gondol fia küzdelmeiről,
- és miért büszke Orbán Viktorra, nemcsak mint miniszterelnökre, hanem mint emberre is.