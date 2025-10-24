Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor édesanyja is ott volt a Békemeneten és rendhagyó interjút adott

Kersák István youtuber influenszer egy egészen rendhagyó interjút készített a Békemenet felvonulása közben Orbán Viktor miniszterelnöknek a demonstrálókkal együtt vonuló édesanyjával, Sipos Erzsébettel. A miniszterelnök édesanyja az interjúban őszintén beszél a magyar politikai életről, számos a családdal kapcsolatos álhírről, és a minden alapot nélkülöző, suttogó propagandában terjesztett hazugságokról.
Orbán ViktorSipos Erzsébetyoutuberinterjú

Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet a Békemeneten adott egy egészen egyedi interjút Kersák István  youtubernek akinek kendőzetlen őszinteséggel beszélt a politikai nézeteiről, a családi történetekről és a nyilvánossághoz való viszonyáról, illetve a családról terejsztett valótlan állításokról.

Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet elmondta, hogy rendszeresen részt vesz a Békemeneten és akkor is támogatná a fiát, ha nem lenne miniszterelnök. Fotó: YouTube

Orbán Viktor édesanyja rendszeresen részt vesz a Békemeneten

Orbán Viktor édesanyja elmondta, hogy rendszeresen részt vesz a Békemeneten és akkor is támogatná a fiát, ha nem lenne miniszterelnök. Büszke Orbán Viktorra, ahogy büszke a többi gyermekére is. Az interjú során szóba került az ellenzék és a politikai megosztottság is. Sipos Erzsébet úgy vélte, sokan nem politizálnak elég mélyen, mert mindig inkább arrafelé hajlanak, aki jót ígér nekik, és gyakran anélkül ítélkeznek, hogy valóban ismernék a kritikával illetett érintetteket.

A rendhagyó beszélgetésben Orbán Viktor édesanyja nyíltan beszél arról:

  • milyen alaptalan dolgokat terjesztenekj suttogó propagandában a családról
  • miért nem szokott nyilatkozni Orbán Győző,
  • mit kell tudni a kőbányáról és Hatvanpusztáról,
  • valamint hogyan látja a mai magyar politikát és az ellenzék szerepét,
  • illetve elmondja azt is, miért tartja fontosnak a békét,
  • mit gondol fia küzdelmeiről,
  • és miért büszke Orbán Viktorra, nemcsak mint miniszterelnökre, hanem mint emberre is.

 

