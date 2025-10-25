Orbán Viktor édesanyja mosolyogva földbe döngölte Hadházyt

Történt, hogy egy ismeretlen srác a Békemeneten véletlenszerűen beszélgetett emberekkel, és az egyik interjúalany Orbán Viktor édesanyja volt - idézte fel Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, majd folytatta. Ezen a srác lepődött meg legjobban, de ha már lehetősége volt, megkérdezte Hatvanpusztáról, zebrákról és minden egyébről.

Hadházy Ákos az utóbbi időben bizarrabbnál bizarrabb elméletekkel próbálja hergelni a közvéleményt és most is mellélőtt

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

És Orbán Viktor édesanyja válaszolt. Minden kérdésre. Mosolyogva, tényszerűen.

Ott áll egy asszony, akiben semmi kétség, semmi félelem, semmi bizonytalanság nincs.

Aki egyszerre megnyerő és lehengerlő.

Aki tudja, hogy az igazság az ő oldalán van, de ezt nem hangoztatja, viszont ha már megkérdezték, elmondja.

Az interjút először a 444 szemlézte. És akkor jön Hadházy.

Ezek után megérkezik a lyukas zoknik reklámarca, a bolond, aki trágár üzeneteket ír táblákra, és ezekkel rohangál a Parlamentben, az őrült, akit az utcán is elkerülnek.

És

mit mond az ápolóktól éppen elszökő diliházi beutalt? Azt, hogy Orbán Viktor az anyja szoknyája mögé bújik.

(...) A balliberális ellenzék nem méltó Orbán Viktor édesanyjához. A miniszterelnök édesanyja ezt láthatóan jó kedéllyel, mosolyogva veszi tudomásul. Erzsike néni mosolyogni fog akkor is, amikor a fia majd áprilisban kiáll egy színpadra, és bejelenti a Fidesz-KDNP újabb hatalmas politikai győzelmét.