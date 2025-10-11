Orbán Viktor: Éljenek a lánygyermekek! Ma őket ünnepeljük!

Hírlevél

Nekem van négy lánygyermekem, sőt most már lányunokáim is vannak. Először is a lányok, azok szeretik az apjukat. Fenntartás nélkül, teljes odaadással, nincs de, hanem így mindenképpen, ahogy van, úgy szeretik – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktorlányunokalánygyermekminiszterelnök

Mi a legjobb és a legnehezebb dolog abban, ha az embernek lányai vannak? – kérdezték Orbán Viktortól egy megható videóban, amire a miniszterelnök ezt válaszolta:

Hát nekem van négy, sőt most már lányunokáim is vannak. Először is a lányok, azok szeretik az apjukat. Fenntartás nélkül, teljes odaadással, nincs de, hanem így mindenképpen, ahogy van, úgy szeretik. És ez a nehézség is, mert miután szeretik az embert, szeretik az apjukat, ezért könnyen le is veszik a lábukról. Engem is mindig levettek, és ez így jó.

 

