Rendkívüli

Itt nézheti vissza Orbán Viktor ünnepi beszédét - videó

Soha nem látott tömeg hallgatta meg Orbán Viktor beszédét – képek

Orbán Viktor: Együtt vagyunk, sokan vagyunk

1 órája
„Együtt vagyunk. Sokan vagyunk” – nyugtázta a miniszterelnök csütörtöki Tiktok-videójában, amely gyorsított felvételen ábrázolja, hogyan telik meg a Békemenettel érkező rengeteg emberrel a budapesti Kossuth Lajos tér.
Orbán ViktorBékemenetoktóber 23. nemzeti ünnepKossuth téren

A videó különlegessége, hogy alatta a népszerű olasz antifasiszta dal, az Avanti ragazzi di Buda (Előre, budai srácok!) szól, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tiszteleg. A dal eredeti szerzői Pier-Francesco Pingitore és Dimitri Gribanovski, és a dal Olaszország-szerte közismert.

@viktor_a_tiktokon Együtt vagyunk. Sokan vagyunk! 🇭🇺 #orbanviktor #miniszterelnök #békemenet #avantiragazzi ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

 

