Orbán Viktor: Együtt vagyunk, sokan vagyunk

A videó különlegessége, hogy alatta a népszerű olasz antifasiszta dal, az Avanti ragazzi di Buda (Előre, budai srácok!) szól, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tiszteleg. A dal eredeti szerzői Pier-Francesco Pingitore és Dimitri Gribanovski, és a dal Olaszország-szerte közismert.