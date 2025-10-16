El a kezekkel a nyugdíjaktól! Orbán Viktor reagált a Tisza „szakértőjének” véleményére

A tiszások a terveik szerint a nyugdíjrendszert is jelentősen megnyírbálnák, szerintük a mostani rendszer túl bőkezű. Orbán Viktor videóban reagált a Tisza Párt gazdasági „szakértőjének” rémálomba illő eszmefutatására.

A nyugdíjakat emelni kell, nem csökkenteni - reagált Orbán Viktor a tiszások újabb megmondóemberének a „szakértői” véleményére

Orbán Viktor kontra tiszás nyugdíjpolitika

Mindig is csak két politika volt Magyarországon, baloldali és jobboldali. A baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óra, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nem csak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell. Sosem szabad elvenni belőle, adni kell!

– fejtette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a baloldal a 13. nyugdíjat elvette, de a jobboldal visszaadta, és hogy a Tisza egy baloldali párt.

Egyre újabb dolgokat tudunk meg az adóelképzeléseikről, a nyugdíjjal és a kórházbezárásokkal kapcsolatos terveikről. A miniszerelnök az eddig kiszivárgott információkat úgy értékeli, mint a tipikus baloldali politikának a legjellegzetesebb jellemzőit. És erre a politikára az ország már egyszer ráfaragott!

El a kezekkel a nyugdíjaktól!

A miniszterelnök kihangsúlyozta, a nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell!

Békemenet és EU-csúcs egy napon

