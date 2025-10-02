Az unió elhatározta, hogy háborúba megy – Orbán Viktor az EU-csúcs második napja előtt

Az EU féléves koppenhágai csúcstalálkozóján, a tárgyalásokat megelőzően Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt a magyarországi és a nemzetközi sajtó kérdéseire. „A mai nap sem lesz könnyű” – szögezte le első válaszában.

Minden javaslat, ami az asztalon van, háborús javaslat – jelentette ki, felidézve: minden, ami napirenden van, a háborút támogatná: adjunk több pénzt a háborúra, adjunk több fegyvert a háborúra, gyorsítsuk fel Ukrajna belépését az EU-ba – sorolta.

Az unió elhatározta, hogy háborúba megy

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy szerdán már be is mutatták a háborús stratégiát, azt, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. A miniszterelnök ezt hátborzongatónak nevezte, kiemelte: mindez rossz az EU-nak és Magyarországnak is, „de a nyomás nagy”.

Bejelentette: javasolni fogja a Fidesz elnökségének, hogy induljon Magyarországon aláírásgyűjtés Brüsszel háborús tervei ellen,

mert „minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból” – hangsúlyozta a kormányfő a koppenhágai sajtótájékoztatón.

A csúcson előterjesztettek egy javaslatot, amelynek lényege, hogy megváltoztassák a csatlakozási tárgyalás eddigi jogi környezetét. Orbán Viktor felidézte:

a cél az, hogy egyhangúság helyett elég legyen a minősített többség, és a lezárásnál maradjon meg az egyhangúság.

Kiemelte ugyanakkor, hogy ahhoz, hogy a mostani szabályt megváltoztassák, szintén egyhangúság kell.

Az unió a saját versenyképessége helyett Ukrajnával foglalkozik

– mutatott rá a miniszterelnök.