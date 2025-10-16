Orbán Viktor: Én ott leszek. Legyünk ott minél többen!

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében buzdított az egy hét múlva, október 23-án megtartandó Békemeneten való részvételre. A kormányfő ezt írta:

Én ott leszek. Legyünk ott minél többen!

Korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy Kovács Zoltán közlése szerint a nemzeti ünnepek lebonyolításáért felelős operatív törzs két héttel a magyar foradalom és szabadságharc ünnepe előtt felállt, hogy biztosítsa az október 23-ai megemlékezések zavartalan szervezését.

Kovács Zoltán államtitkár ismertette az október 23-i programsorozat menetét (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Mint mindig, azon dolgozunk, hogy biztonságban és máltósággal ünnepelhessünk”

– hangsúlyozta a politikus.

Klasszikus helyszínek: Műegyetem, Bem tér, Kossuth tér

Az államtitkár ismertette a kétnapos ünnepi programsorozat menetét: október 22-én délután és este a Műegyetemnél és a Bem téren lesznek a hagyományos megemlékezések. Másnap, október 23-án a Kossuth tér ad otthont a központi ünnepségnek, ahol a Békemenet záróakkordjaként