Rendkívüli

Kolozsvár

Orbán Viktor: A hazának jövőre szüksége lesz az erdélyi magyarokra

A magyar–román kapcsolatokat és az erdélyi magyarság helyzetét értékelte a miniszterelnök az RMDSZ 35. jubileumi jubileumi kongresszusán, a Kolozsvár melletti Zsukiménesen mondott beszédében pénteken.
KolozsvárOrbán ViktorErdélymagyar-román viszonyRMDSZ

„Nagy öröm ért minket, mert egy magyar ember irodalmi Nobel-díjat kapott. Három év alatt ez a harmadik magyar Nobel-díj” – kezdte beszédét a magyar miniszterelnök, aki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 35 éves jubileumi kongresszusán szólalt fel.

Orbán Viktor fontosnak tartotta elmondani, miért olyan mély a magyaroknak mindez, függetlenül attól, hol élnek. 

– Nem az államhatár, a vér, hanem a kultúra, a nyelv tartja össze a magyarságot

 – mondta. Mint fogalmazott, nekünk magyaroknak van egy rémálmunk, ebben megjelenik a Jóisten, és megkérdezi, mi okból vagyunk a világon, és ha erre nem tudunk válaszolni, nekünk örökre végünk. Szorult helyzetben vagyunk. A magyarok válasza csak a teljesítményünk, az érdemeink lehetnek, hogy többet adtunk az emberiségnek, legyen szó a szentjeinkről, Puskás Öcsiről, a Nobel-díjasainkról – mondta.

Úgy fogalmazott: 2010-ben újra egyesítettük a magyar nemzetet, hogy mindenki otthon lehessen a hazában. De a jövő a cselekvőké. 

Jövőre nem csak a magyar kormányról, hanem hazánk szuvereintásáról is döntünk, és ehhez szükségünk lesz az erdélyi magyarokra.

 – Az RMDSZ a stabilitás és a józan ész, Brüsszelben a magyar érdekek képviselete, ezért nemzetstratégiai létező. Amíg hiszünk benne, a győzelem sem marad el. 

Az erdélyi magyar közösség minden nap újra és újra győz 

– hangsúlyozta.

Mint mondta, érdekeltek vagyunk Románia fejlődésében. Ma béke és együttműködés van, a két ország közös múltja miatt a két ország együttműködése nem véletlen, hanem döntés, és ehhez keresünk román partnereket. Amit 35 év alatt felépítettünk, az nemzetünk öröksége, és kívánom, hogy legyen erejük, hitük kitartani mindemellett – mondta a miniszterelnök.

A kormányfő felszólalást itt követheti élőben:

 

