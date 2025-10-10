Orbán Viktor fontos kijelentést tett

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a közösségi média oldalán közzétett videós üzenetében arra hívja fel a figyelmet, hogy az RMDSZ zsukiménesi kongresszusán elmondott kormányfői beszéd alapján a nemzetpolitika továbbra is kiemelt pillére a magyar kormány stratégiájának.

Orbán Viktor: 2026-ban nemcsak a következő magyar kormányról, hanem a nemzet jövőjéről és Magyarország szuverenitásáról is döntés születik. Fotó: Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Orbán Viktor megerősítette: Az erdélyi magyarok mindig számíthatnak ránk, és mi is számítunk az erdélyi magyarokra

2010-ben újra egyesítettük a magyar nemzetet, visszaadtuk a lehetőséget mindenkinek, hogy újra otthon legyen a hazában”

- emlékeztetett Orbán Viktor a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kongresszusán. A kormányfő szerint az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb eredménye, hogy a határon túli magyar közösségek újra szerves részét képezik a magyar nemzetnek, de - mint fogalmazott - „amit elértünk, az nem marad meg magától”.

Orbán Viktor beszédében a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta:

A jövő nem azoké, akik nézelődnek, hanem azoké, akik cselekednek. A jövő azoké, akik a tetteikkel és a munkájukkal beszélnek. Aki nem él a jövő lehetőségeivel, elveszíti azt.”

A miniszterelnök szerint a 2026-os választás sorsdöntő lesz Magyarország számára:

Szeretném világosan és egyenesen megmondani önöknek. Jövőre nem csak a következő magyar kormányról, de a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk. És 2026 áprilisában a hazának szüksége lesz az erdélyi magyarokra.”

A beszéd zárásaként Orbán Viktor megerősítette: