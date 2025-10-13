Orbán Viktor: Az értékmentésre szánt forintok üzletileg is helyénvaló befektetések

Orbán Viktor szerint a történelmi épületek felújítása nemcsak kulturális, hanem gazdasági hasznot is hoz, hiszen tavaly a magyar kastélyok és várak 2,5 millió látogatót fogadtak és 2,5 milliárd forint bevételt termeltek.

Orbán Viktor szerint eljön az a pillanat, amikor „úgy láthatjuk a kastélyt, ahogyan Sissi királyné láthatta 1867-ben".

Forrás: Gödöllői Királyi Kastély

Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem kidobott pénz, hanem üzletileg is értelmes befektetések”

– mondta Orbán Viktor a gödöllői királyi kastély 40 milliárd forintos felújításáról szóló megállapodás aláírásán, melyből felét Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. vezéigazgatójának hozzájárulása fedez. A kormányfő szerint bár mindig lesznek sürgetőbb kiadások, nem szabad megijedni attól, ha nemzeti értékekre fordítjuk a forrásokat. Példaként említette Lajos bajor királyt, akit kastélyépítései miatt korában sokan bíráltak, de az utókor ezekre tekint Németország legsikeresebb beruházásaként.