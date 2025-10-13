Orbán Viktor: Az értékmentésre szánt forintok üzletileg is helyénvaló befektetések

Orbán Viktor szerint a történelmi épületek felújítása nemcsak kulturális, hanem gazdasági hasznot is hoz, hiszen tavaly a magyar kastélyok és várak 2,5 millió látogatót fogadtak és 2,5 milliárd forint bevételt termeltek.
Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem kidobott pénz, hanem üzletileg is értelmes befektetések”
– mondta Orbán Viktor a gödöllői királyi kastély 40 milliárd forintos felújításáról szóló megállapodás aláírásán, melyből felét Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. vezéigazgatójának hozzájárulása fedez. A kormányfő szerint bár mindig lesznek sürgetőbb kiadások, nem szabad megijedni attól, ha nemzeti értékekre fordítjuk a forrásokat. Példaként említette Lajos bajor királyt, akit kastélyépítései miatt korában sokan bíráltak, de az utókor ezekre tekint Németország legsikeresebb beruházásaként.
„A kastélyok nemcsak a múltat őrzik, hanem a jövő gazdaságát is építik”
Orbán Viktor kiemelte a Lázár jánoshoz köthető kastélytörvényt is, melynek köszönhetően 82 milliárd forinttal több jut műemlékvédelemre, a kormány pedig 35 éves programot indított 48 kastély és kúria megújítására. Hozzátette: az önkormányzatok és helyi vállalkozások az elmúlt 15 évben 66 milliárd forinttal járultak hozzá az épített örökség védelméhez.
A kormányfő szerint Gödöllő adottságai – a főváros közelsége, a kulturális örökség és az egyetem fejlődése – ideális környezetet teremtenek a beruházáshoz. Orbán Viktor szerint a Gödöllői Királyi Kastély megújítása nemcsak építészeti és kulturális, hanem lelki értelemben is megerősíti a nemzetet.
Remélem, lesznek követőink ezen az úton, és a Grassalkovich-kastély nem marad egyedül a kiemelkedő mecenatúrában megvalósított örökségmentő programok között”
– zárta beszédét a miniszterelnök.