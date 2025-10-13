Hírlevél

Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az értékmentésre szánt forintok üzletileg is helyénvaló befektetések

A miniszterelnök szerint a Gödöllői Királyi Kastély felújítása nem luxus, hanem hosszú távon megtérülő beruházás, amely egyszerre szolgálja a nemzeti örökséget és a gazdasági fejlődést.
Orbán Viktor szerint a történelmi épületek felújítása nemcsak kulturális, hanem gazdasági hasznot is hoz, hiszen tavaly a magyar kastélyok és várak 2,5 millió látogatót fogadtak és 2,5 milliárd forint bevételt termeltek.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint eljön az a pillanat, amikor „úgy láthatjuk a kastélyt, ahogyan Sissi királyné láthatta 1867-ben".
Forrás: Gödöllői Királyi Kastély 

Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem kidobott pénz, hanem üzletileg is értelmes befektetések” 

– mondta Orbán Viktor a gödöllői királyi kastély 40 milliárd forintos felújításáról szóló megállapodás aláírásán, melyből felét Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt. vezéigazgatójának hozzájárulása fedez. A kormányfő szerint bár mindig lesznek sürgetőbb kiadások, nem szabad megijedni attól, ha nemzeti értékekre fordítjuk a forrásokat. Példaként említette Lajos bajor királyt, akit kastélyépítései miatt korában sokan bíráltak, de az utókor ezekre tekint Németország legsikeresebb beruházásaként.

Rendkívüli: Magyarország kormánya és az OTP Bank újjáépíti a gödöllői Grassalkovich-kastélyt

„A kastélyok nemcsak a múltat őrzik, hanem a jövő gazdaságát is építik”

Orbán Viktor kiemelte a Lázár jánoshoz köthető kastélytörvényt is, melynek köszönhetően 82 milliárd forinttal több jut műemlékvédelemre, a kormány pedig 35 éves programot indított 48 kastély és kúria megújítására. Hozzátette: az önkormányzatok és helyi vállalkozások az elmúlt 15 évben 66 milliárd forinttal járultak hozzá az épített örökség védelméhez.

A kormányfő szerint Gödöllő adottságai – a főváros közelsége, a kulturális örökség és az egyetem fejlődése – ideális környezetet teremtenek a beruházáshoz. Orbán Viktor szerint a Gödöllői Királyi Kastély megújítása nemcsak építészeti és kulturális, hanem lelki értelemben is megerősíti a nemzetet. 

Remélem, lesznek követőink ezen az úton, és a Grassalkovich-kastély nem marad egyedül a kiemelkedő mecenatúrában megvalósított örökségmentő programok között” 

– zárta beszédét a miniszterelnök.

