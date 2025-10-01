Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt a legendás magyar rockzenész

Ukrajna

Nem lesz egyedül Orbán Viktor, mutatjuk, kik csatlakozhatnak hozzá

A Politico szerint Orbán Viktor meglepő szövetségesekre találhat Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásában. Több ország nem Ukrajna, hanem saját vétójoga miatt állhat a miniszterelnök mellé. António Costa portugál politikus terve mehet így a levesbe, nem sikerült megfúrni a magyar érdekeket.
Ukrajna, Orbán Viktor, Politico, miniszterelnök, António Costa, Európai Tanács

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök törekvése a mai EU-csúcson nem más, minthogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását, ezzel szolgálva a magyar érdekeket – írja a Politico

Orbán mellé állhat Macron is Ukrajna EU-tagsága ellen Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Orbán mellé állhat Macron is Ukrajna EU-tagsága ellen
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az EU-csúcs megkezdése előtt António Costa az Európai Tanács elnöke azt javasolta, hogy a tagfelvételi döntéseket minősített többséggel hozzák meg, így megkerülve Magyarország vétóját és a magyar érdekeket. A lap szerint a terv azonban komoly ellenállásba ütközött. 

Franciaország, Hollandia és Görögország is jelezte: ragaszkodnak a vétóhoz. 

Szerdán kerül sor az EU állam- és kormányfőinek informális csúcstalálkozójára Koppenhágában. A találkozó során megvitatják az Európai Unió közös védelmének kérdését, de szó lesz Ukrajna további támogatásáról és az ország EU-csatlakozásáról is. Erről itt olvashat részletesen! 

Szerda reggel Orbán Viktor is üzent a csúccsal kapcsolatban, erről ebben a cikkünkben számoltunk be. 

 

