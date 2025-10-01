Nem lesz egyedül Orbán Viktor, mutatjuk, kik csatlakozhatnak hozzá

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök törekvése a mai EU-csúcson nem más, minthogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását, ezzel szolgálva a magyar érdekeket – írja a Politico.

Orbán mellé állhat Macron is Ukrajna EU-tagsága ellen

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Az EU-csúcs megkezdése előtt António Costa az Európai Tanács elnöke azt javasolta, hogy a tagfelvételi döntéseket minősített többséggel hozzák meg, így megkerülve Magyarország vétóját és a magyar érdekeket. A lap szerint a terv azonban komoly ellenállásba ütközött.

Franciaország, Hollandia és Görögország is jelezte: ragaszkodnak a vétóhoz.

Szerdán kerül sor az EU állam- és kormányfőinek informális csúcstalálkozójára Koppenhágában. A találkozó során megvitatják az Európai Unió közös védelmének kérdését, de szó lesz Ukrajna további támogatásáról és az ország EU-csatlakozásáról is. Erről itt olvashat részletesen!

Szerda reggel Orbán Viktor is üzent a csúccsal kapcsolatban, erről ebben a cikkünkben számoltunk be.