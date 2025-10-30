Orbán Viktor: Európa kifutott a pénzéből, ezért akar háborúzni a mi pénzünkből

Miért fontos a nemzeti konzultáció? Ezt kérdezi Orbán Viktor miniszterelnök az egyik videós Facebook-üzenetében, amire szerinte az a válasz, hogy azért fontos a nemzeti konzultáció, mert annak a kitöltésével meg lehet akadályozni a magyarok pénzének a mások háborújára való elköltését.

A miniszterelnök arra hívja fel a figyelmet, hogy a nemzeti konzultáció tétje a háború és a pénz kérdése. Orbán Viktor szerint Brüsszel a háború finanszírozásához a tagállamok polgárainak zsebébe nyúlna, ezért fontos, hogy a magyarok nemet mondjanak a háborúra és az adóemelésekre Fotó: Facebook

Orbán Viktor: Nemet kell mondanunk a háborúra is, meg az adóemelésekre is

A kormányfő szerint a háborúhoz – ahogy a régiek mondták – három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Brüsszel viszont mára kifogyott belőle.

Európa kifutott a pénzéből, háborúzni meg akar, ezért ki akarja venni az európai emberek zsebéből a hiányzó összeget, ideértve a magyarok pénzét is”

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint az uniós vezetők háborús politikája közvetlen veszélyt jelent Magyarországra, mert a magyar adófizetők pénzét is a háború finanszírozására akarják fordítani.

Ha nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelbe menjen, és nem akarunk háborút, akkor nemet kell mondanunk a háborúra is, meg az adóemelésekre is”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, majd külön kitért arra is, hogy Magyarország nem fogja elfogadni a brüsszeli terveket, amelyek a tagállamokra új adókat és elvonásokat rónának.

Nem akarunk se nyugdíjadót, se progresszív adórendszert, azt akarjuk, hogy minél több pénz maradjon az embereknél, amit pedig az állam beszed, az ne háborúra menjen, hanem a magyarok javát szolgálja”

– mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a magyar emberek közvetlenül elmondják véleményüket a brüsszeli háborús és adóemelési tervekről.

Hát ezért fontos a nemzeti konzultáció”

– zárta üzenetét Orbán Viktor.