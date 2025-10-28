Orbán Viktor: Brüsszel új csodafegyvere az orosz valutatartalék lefoglalása

Orbán Viktor arról számolt be, hogy az elmúlt napokban több európai vezetővel, valamint a Szentatyával és Olaszország miniszterelnökével is találkozott. Tapasztalata szerint ma minden európai vezető a háborúról gondolkodik. Európa pénze fogy, a gazdaságok meggyengültek, miközben a háború utáni Ukrajna újjáépítése egyre sürgetőbbé válik.

Orbán Viktor és XIV. Leó pápa Fotó: Mario Tomassetti / MTI Fotószerkesztőség

A miniszterelnök felvetette: kinek van pénze arra, hogy finanszírozza az önmagát fenntartani képtelen Ukrajnát? Melyik ország polgárai lesznek hajlandók sokmilliárd eurót küldeni?

Orosz valuta lefoglalása: Brüsszel új csodafegyvere

Az uniós vezetők körében egyre többen támogatják az orosz valuta lefoglalását és felhasználását Ukrajna támogatására. Orbán Viktor szerint ez rendkívül kockázatos lépés lehet, mivel jogi és politikai konfliktust idézhet elő Oroszországgal.

Van is egy új brüsszeli csodafegyver: lefoglalni és felhasználni az Európában lévő orosz valutatartalékot. Ez akár háború előszele is lehet

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a konfliktus elkerülésének egyetlen módja a közvetlen orosz–európai tárgyalás. A kormányfő azt hangsúlyozta, Magyarország ez utóbbit szorgalmazta az elmúlt napok találkozóin is.

A konfliktus elkerülésének útja a párbeszéd lehet

Orbán Viktor többször is jelezte, hogy Magyarország békepárti, és nem támogat olyan lépéseket, amelyek tovább mélyíthetik az ellentéteket Oroszországgal. A miniszterelnök szerint a diplomáciai megoldás az egyetlen járható út.

A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz–európai tárgyalással lehet megelőzni

– zárta gondolatait Orbán Viktor.



