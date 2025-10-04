„Nem panaszkodni kell, hanem küzdeni” – Orbán Viktor exkluzív interjút adott a Hetek főszerkesztőjének

Adásban van Orbán Viktor miniszterelnök, aki Kulifai Mátéval, a Hetek főszerkesztőjével beszélget. Az interjúban nemzetközi és hazai témák egyaránt terítékre kerülnek.
A beszélgetés egyik központi eleme Donald Trump fordulata, amely jelentős hatással lehet a világpolitikára. Orbán Viktor beszél az álszentségről, valamint arról, hogy Európa milyen kihívásokkal néz szembe az „iszlamizáció” miatt.
A műsorban szóba kerül a „Zsolti bácsi”-ügy is, valamint beszélgetnek Izrael helyzetéről és az országot érintő nemzetközi folyamatokról.
Kulifai Máté egy olyan kérdéssel indított, hogy mit kell tennünk akkor, ha Magyarországot esetleg valakik megtámadnák? Orbán Viktor azt felelte, hogy egy férfi kötelessége ilyenkor a családja védelme, de elsősorban az a legfontosabb, hogy egy ilyen helyzetet megelőzzünk. A megelőzés eszköze:
A nemzeti kormány.
Hiába van Európa számos vezetőjének háborús terve, Magyarország nem áll háborúban senkivel és Magyarországnak ki is kell maradnia mindenfajta háborúból. Orbán Viktor minden erejével ezen dolgozik, miniszterelnökként a magyarok jogát gyakorolja, a kimaradás képességét és jogát gyakorolja.
Én nem megváltoztatni akarom a jó dolgokat, hanem megvédeni akarom a békehelyzetet”
– fogalmazott Orbán Viktor, aki kijelentette, a magyaroknak joguk van ahhoz, hogy ne akarjanak egy gazdasági és katonai szövetségben lenni Ukrajnával.
Ahol nem olyan kormányok vannak, amik Brüsszelnek megfelelnek, ott a brüsszeli elit egyszerűen le akarja váltani a kormányt egy olyan adminisztrációra, ami végrehajtja Brüsszel utasításait – fejtette ki a miniszterelnök.
Folyamatos az ukrán titkosszolgálati tevékenység is Magyarországon, ráadásul az ukránok különböző módokon támogatják is a magyar ellenzéket.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nem érdeke, hogy a rá ható birodalmak, Németország, Törökország és Oroszország a közvetlen szomszédságunkban legyenek, ebből kifolyólag Magyarország érdekelt Ukrajna létében is. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy mi tartjuk el és mi tartjuk fenn Ukrajnát.
Kulifai Máté feltette a kérdést, hogy befolyásolja-e valaki Donald Trump gondolkozását Ukrajnáról, hiszen úgy tűnik, hogy az amerikai elnök álláspontja rendszeresen változik keleti szomszédunk tárgykörében. A miniszterelnök azt felelte, hogy ő diplomáciai felelősséggel tartozik mindenért, amit mond, így semmiféle minősítésbe, agyalásba nem menne bele, viszont kijelentette, hogy
Amerika elnöke egy üzletember.”
Magyarországnak az Izraellel való jó kapcsolatra okot ad, hogy Izraelben számos magyar felmenőkkel rendelkező ember, Magyarországon pedig számos zsidó ember él. A második oka ennek a jó kapcsolatnak, hogy Izrael térségének stabilitása kulcskérdés Magyarország számára, hiszen ha Egyiptom és Izrael stabilitása meginogna, Magyarországot – s így Európát – elárasztanák a migránsok. A harmadik ok a magyar és a zsidó kultúra összekapcsolódása a kereszténység és a zsidóság mint vallás összekapcsolódása révén.
Orbán Viktor kijelentette, hogy a politika a lehetőségek művészete, az izraeli-palesztin konfliktus kétállami megoldása pedig jelenleg kívül esik a lehetőségeken, így Magyarország is támogatja Donald Trump 20 pontos javaslatát. Ez ugyan nem a kétállami megoldás felé mozdítja el a tárgykört, viszont megoldásnak tűnik.
Orbán Viktor szerint Európában is vannak – gyengülő tendenciában, de vannak – homofób és antiszemita szempontrendszerek, de az iszlám világban ezek sokkal erősebben jelennek meg, ez pedig hatalmas kihívás elé állítja Európát, ahol muszlim vallási háttérrel rendelkező bevándorló tömegek vannak jelen.
A miniszterelnök kijelentette, az állam odáig tud elmenni, hogy segíti az embereket abban, hogy anyagi megfontolások szerint ne mondjanak le arról, hogy családot alapítsanak. Tehát fontos, hogy az állam a családtámogatásokban elmenjen addig, amíg tud, viszont az államnak nem dolga, nem feladata direkt módon megmondani az embereknek, hogy hogyan éljenek. A gyermekek születése jó a családnak, a magyarságnak és a közösségnek, Magyarország pedig mindent megtesz azért, hogy ezt a vállalást sokan megtegyék.
Ha valaki bűnt követ el, akkor a bűnt meg kell bánni, a büntetést el kell fogadni és le kell róni, ha szükséges, akkor a közélettől vissza kell vonulni. A liberálisok és a kommunisták világnézete abban különbözik a jobboldalétól, hogy a baloldaliak szerint nincs értelme a morális, erkölcsi normáknak.
Semjén Zsoltot azért pécézték ki a „Zsolti bácsis” botrány célpontjaként, mert ő egy keresztény világnézeti pártot vezet. Semjén Zsolttól rendkívül távol állnak a vele szemben sugalmazott mocskos vádak.
Az egyházak létezése jót tesz Magyarországnak”
– jelentette ki Orbán Viktor, aki azt is kimondta, hogy Magyarország ma nem létezne kereszténység nélkül.
A nemzetek testvériessége, ugyanakkor a nemzet elsőbbsége egyszerre fontos a miniszterelnök szerint, aki úgy látja, ezt a nézőpontot ma már a katolikusok jelentős része is vallja,
A miniszterelnök azt tanácsolja az ellenfeleinek, hogy
nem panaszkodni kell, hanem küzdeni.”
Magyarországon senki sincs, aki 16 éven keresztül robotolt ellenzékben, Orbán Viktor viszont az érme ezen oldalát is kiválóan ismeri.
Európában ma nem a túlhatalom a baj, hanem a gyengeség, a problémák megoldására való képtelenség.
Kulifai Máté végül feltette a kérdést, hogy előfordulhat-e olyan, hogy Magyarországon a jöv évi választások nyomán valamifajta polgárháborús helyzet alakuljon ki, de Orbán Viktor kijelentette, hogy a demokratikus szabályokat mindig tiszteletben tartotta, ez pedig értelemszerűen ezután is így lesz. A demokratikus versenyben aki győz, az győz, aki pedig veszít, az méltósággal tegye azt.