Adásban van Orbán Viktor miniszterelnök, aki Kulifai Mátéval, a Hetek főszerkesztőjével beszélget. Az interjúban nemzetközi és hazai témák egyaránt terítékre kerülnek.

Orbán Viktor exkluzív interjút ad a Heteknek. Fotó: Post Horizon

Trump, álszentség és Európa jövője

A beszélgetés egyik központi eleme Donald Trump fordulata, amely jelentős hatással lehet a világpolitikára. Orbán Viktor beszél az álszentségről, valamint arról, hogy Európa milyen kihívásokkal néz szembe az „iszlamizáció” miatt.

A „Zsolti bácsi”-ügy és Izrael is napirenden

A műsorban szóba kerül a „Zsolti bácsi”-ügy is, valamint beszélgetnek Izrael helyzetéről és az országot érintő nemzetközi folyamatokról.

Kövesse nálunk élőben! Cikkünk folyamatosan frissül!

Mit kell tennünk, ha Magyarországot megtámadják?

Kulifai Máté egy olyan kérdéssel indított, hogy mit kell tennünk akkor, ha Magyarországot esetleg valakik megtámadnák? Orbán Viktor azt felelte, hogy egy férfi kötelessége ilyenkor a családja védelme, de elsősorban az a legfontosabb, hogy egy ilyen helyzetet megelőzzünk. A megelőzés eszköze:

A nemzeti kormány.

Hiába van Európa számos vezetőjének háborús terve, Magyarország nem áll háborúban senkivel és Magyarországnak ki is kell maradnia mindenfajta háborúból. Orbán Viktor minden erejével ezen dolgozik, miniszterelnökként a magyarok jogát gyakorolja, a kimaradás képességét és jogát gyakorolja.

Én nem megváltoztatni akarom a jó dolgokat, hanem megvédeni akarom a békehelyzetet”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki kijelentette, a magyaroknak joguk van ahhoz, hogy ne akarjanak egy gazdasági és katonai szövetségben lenni Ukrajnával.

Brüsszel háborús logikája

Ahol nem olyan kormányok vannak, amik Brüsszelnek megfelelnek, ott a brüsszeli elit egyszerűen le akarja váltani a kormányt egy olyan adminisztrációra, ami végrehajtja Brüsszel utasításait – fejtette ki a miniszterelnök.

Folyamatos az ukrán titkosszolgálati tevékenység is Magyarországon, ráadásul az ukránok különböző módokon támogatják is a magyar ellenzéket.

Ukrajna tárgyköre

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nem érdeke, hogy a rá ható birodalmak, Németország, Törökország és Oroszország a közvetlen szomszédságunkban legyenek, ebből kifolyólag Magyarország érdekelt Ukrajna létében is. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy mi tartjuk el és mi tartjuk fenn Ukrajnát.