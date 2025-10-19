Orbán Viktor ezt üzente a Harcosok Klubja hétvégi edzőtábora után

A miniszterelnök egy látványos képgalériát is közzé tett a közösségi oldalán, mutatjuk!
Orbán Viktor miniszterelnök egy látványos képgalériát is közzé tett a Facebook-oldalán a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborról, amihez ezt írta:
Jó volt veletek! Egyre többen vagyunk!
Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy a kormányfő humorosan, mégis fegyelmezett hangvétellel szólt a Harcosok Klubja táborának fiatal résztvevőihez a vasárnapi előadásán. Orbán Viktor szerint a szombat esti „buli veszélyes volt”, de vasárnap már a munkáé és az elmélyült gondolkodásé a főszerep.
