Harcosok Klubja

Orbán Viktor ezt üzente a Harcosok Klubja hétvégi edzőtábora után

35 perce
A miniszterelnök egy látványos képgalériát is közzé tett a közösségi oldalán, mutatjuk!
Orbán Viktor miniszterelnök egy látványos képgalériát is közzé tett a Facebook-oldalán a hétvégi Harcosok Klubja edzőtáborról, amihez ezt írta:

Jó volt veletek! 🇭🇺💪🏻 Egyre többen vagyunk!

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy a kormányfő humorosan, mégis fegyelmezett hangvétellel szólt a Harcosok Klubja táborának fiatal résztvevőihez a vasárnapi előadásán. Orbán Viktor szerint a szombat esti „buli veszélyes volt”, de vasárnap már a munkáé és az elmélyült gondolkodásé a főszerep. 

Hologramok és mesterséges intelligencia? Kocsis Máté tiszta vizet öntött a pohárba

 

