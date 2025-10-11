Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor felidézte, hogy mikor járt először meccsen

Mutatjuk a miniszterelnök videóját.
Orbán ViktorlabdarúgásmeccsenPuskás stadionbanNépstadion

Orbán Viktor miniszterelnök legújabb videójában felidézte, hogy mikor is volt először meccsen a Puskás stadionban:

Orbán Viktor az unokájával a Puskás Arénában

A falusi meccsekre nem nagyon emlékszem, de oda már egész kiskorában kiviszik az embert. Ugye Alcsúton laktunk, és ott minden hétvégén meccs volt. De komoly meccsre, ami azt jelenti, hogy Budapestre, az jelentette a komolyságot, a 60-as évek, 70-es évek elején egy kettős rangadón voltam. Annak a busznak a sofőrje, amivel iskolába jártam menetrendszerinti járattal, Felcsút és Vértesacsa között, annak Schmidt Józsefnek hívták a „pilótáját”, aki egy megveszekedett Vasas-szurkoló volt, és egyszer rávette az apámat, aki nem volt egy meccsre járó fajta egyébként, rávette apámat, hogy a gyereket, akkor vigyük el egy kettős rangadóra. És így kerültem Vasas-szurkolóként, Schmidt Józsi bácsi megerősítéseképpen így kerültem ide a stadionba először egy kettős rangadóra. De az évszámra már nem emlékszem”

– mondta Orbán Viktor a videójában.

Orbán Viktor: Kiszurkoljuk. Hajrá, magyarok!

 

