Orbán Viktor: Mindig a fiatalok állnak az első sorban

Orbán Viktor szerint a történelem legnagyobb szabadságküzdelmeit mindig fiatalok indították el – így volt 1848-ban és 1956-ban is. A miniszterelnök október 23-i beszédében Petőfit és Rákóczit hozta példaként, akik a húszas éveikben vállaltak vezető szerepet a nemzeti küzdelmekben.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a forradalmakat mindig a fiatalok szokták kirobbantani

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját… De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?”

– tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Nehéz tudni, mi a valóság

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a valóság mára sokak szemében digitális terek mögé szorult, így nehezebb felismerni, mi igaz és mi manipuláció. Mégis, léteznek megkérdőjelezhetetlen értékek – a haza, a szabadság és a béke –, amelyekért szerinte most is ki kell állni. Orbán Viktor szerint nem kérdés, hogy Magyarország előtt valódi veszélyek állnak, ezért minden nemzedék részvételére szükség van, különösen a fiatalokra, akiknek most is kiemelt szerepük lehet a haza védelmében. A beszéd üzenete világos: a küzdelem nem a múlté, a valóság nem tűnt el, és a nemzet ismét számít az új generációkra.