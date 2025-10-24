Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mindig a fiatalok állnak az első sorban

30 perce
A miniszterelnök az október 23-i, több százezer ember előtt tartott ünnepi beszédében üzent a fiataloknak is, emlékeztetve őket, hogyan formálták a fiatalok mindig a forradalmakat. Orbán Viktor szerint ma is szükség van rájuk, mert a béke és a szabadság veszélyben van.
Orbán Viktor szerint a történelem legnagyobb szabadságküzdelmeit mindig fiatalok indították el – így volt 1848-ban és 1956-ban is. A miniszterelnök október 23-i beszédében Petőfit és Rákóczit hozta példaként, akik a húszas éveikben vállaltak vezető szerepet a nemzeti küzdelmekben. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor hangsúlyozta: a forradalmakat mindig a fiatalok szokták kirobbantani
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Mindig a fiatalok vannak az első sorban, ők emelik a szabadság zászlaját… De vajon ma, amikor ismét szükség lenne rátok, számíthat-e rátok a hazátok?” 

– tette fel a kérdést a miniszterelnök

Nehéz tudni, mi a valóság

A miniszterelnök úgy fogalmazott: a valóság mára sokak szemében digitális terek mögé szorult, így nehezebb felismerni, mi igaz és mi manipuláció. Mégis, léteznek megkérdőjelezhetetlen értékek – a haza, a szabadság és a béke –, amelyekért szerinte most is ki kell állni. Orbán Viktor szerint nem kérdés, hogy Magyarország előtt valódi veszélyek állnak, ezért minden nemzedék részvételére szükség van, különösen a fiatalokra, akiknek most is kiemelt szerepük lehet a haza védelmében. A beszéd üzenete világos: a küzdelem nem a múlté, a valóság nem tűnt el, és a nemzet ismét számít az új generációkra.

 

Orbán Viktor: Jó volt együtt, veletek!

 

 

