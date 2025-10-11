Orbán Viktor: Folyamatos nyomás alatt vagyunk, de semmi okom, hogy meghátráljak

A miniszterelnök Pesterzsébeten segített gyűjteni az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Orbán Viktor korábban elmondta: „Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen.”

Orbán Viktor: Forró ősz elé nézünk

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ahogyan korábban lapunk is megírta, Orbán Viktor szombaton Facebook-bejegyzésben közölte, hogy pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét, amely szerint Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül.

Orbán Viktor is beszállt az aláírásgyűjtésbe

A pesterzsébeti piacon a miniszterelnök a Hír TV-nek nyilatkozva elmondta, nem várhatjuk el a brüsszeliektől, hogy tétlenül nézzék, hogy Magyarország megakadályozza a terveiket. Nekik van egy világos tervük, Magyarország pedig abban a helyzetben van, köszönhetően a nemzeti kormánynak, hogy ezt megakadályozza.

Ahogyan Orbán Viktor fogalmazott:

„Magyarországon az van, amit az emberek mondanak, megkérdeztük őket a migráció ügyében, megkérdeztük őket a gender kérdésében, a családtámogatás ügyében, a háború ügyében is megkérdeztük, és a magyarok nem akarnak háborút, nem akarnak háborúba menni, és nem akarnak háborús gazdaságot sem. Ez a magyarok álláspontja.”

A miniszterelnök elmondta, jogunk van ahhoz, hogy így gondolkodjunk és jogunk van, hogy ebből kimaradjunk, a brüsszelieknek pedig joguk van arra, hogy megpróbáljanak bennünket belepréselni.

Hangsúlyozta, ezért alapították meg a Tisza Pártot, ezért csinálnak mindenfajta kampányokat, példának hozta fel a legutóbbit, amelyben egy álhírbotrányt csináltak a titkosszolgálati tevékenységünk okán.

A miniszterelnök felhívta arra is a figyelmet, hogy

„Föl kell mérni a saját erőnket, az ellenfél erejét és meg kell nyerni a küzdelmet.”

Végezetül hozzátette: