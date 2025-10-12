Orbán Viktor: Folytassuk a digitális honfoglalást!

Sűrű volt az elmúlt hét, amelyben a nemzeti érdekek védelme és a gazdaság erősítése állt a középpontban. Orbán Viktor miniszterelnök a heti körlevelében – amelyet a Digitális Polgári Kör tagjainak küldött – foglalta össze a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket, hangsúlyozva a stabilitás, az adócsökkentések és a kkv-szektor támogatásának fontosságát – írta a Magyar Nemzet vasárnap.
A miniszterelnök heti körlevelét idézve a lap jelezte, a kormány folytatja a magyar gazdaság megerősítését, dacolva az ellenzéki ellenpropagandával.
A Magyar Nemzet írásában sorra veszi a hírlevél által érintett témákat, amelyek önmagukban is nagy ügyek, pláne együtt, még egy hétre is:
- új hitelprogram,
- otthonteremtés és turisztikai rekord,
- nemzeti konzultáció és egy újabb Nobel-díj,
- külhonban is a magyar érdek az első,
- Kkv-támogatásában élen járva.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány Európa legnagyobb adócsökkentését hajtja végre, ezzel biztosítva a gazdasági stabilitást. Ezzel szemben a miniszterelnök szerint a Tisza Párt adóemelést tervez, és Brüsszel, valamint Ukrajna érdekeit szolgálja.
Orbán Viktor ezúttal is cáfolta az ellenzéket
A kormányfő cáfolta azt az ellenzéki állítást, mely szerint válságban lenne a magyar gazdaság, rámutatva, hogy egyszerre képesek futtatni egy fix 3 százalékos otthonteremtési programot, egy szintén fix 3 százalékos kisvállalkozói hitelprogramot és az adócsökkentési programot. Kérdést intézett a jövőre vonatkozóan:
„Ha már most erre vagyunk képesek, mi lesz itt, ha vége a háborúnak, és a háború nem blokkolja tovább a magyar gazdaság fejlődését?”
A lap tolmácsolásában megtudhatjuk, hogy Orbán Viktor elismerését fejezte ki az idegenforgalomban dolgozók felé is, mivel rekord évet zárhat a turizmus, továbbá jelezte, hogy a kis- és középvállalkozások támogatásában Európában az élen járunk, nem feledkezett meg azonban felhívni a figyelmet arra, hogy
A Tisza Párt egy brüsszeli projekt, kórház- és iskolabezárást, valamint a mezőgazdaság kiárusítását tervezi, amit a kormány nem hagy.
Az adatszivárgásukkal kapcsolatban megjegyezte:
„Átvernek, ellopják és az ukránoknak játsszák át az adataidat.”
A miniszterelnök a szeretet és az összefogás erejében való rendületlen hitét fejezte ki, valamint üzent a közösségnek:
„Folytassuk a digitális honfoglalást!”