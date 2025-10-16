Orbán Viktor bejelentése a 14. havi nyugdíjról!

Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés – jelezte közösségi média bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök elmondta, a progresszív adózást követően a nyugdíjcsökkentésre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Azt is hozzátette, szerintük a magyar nyugdíjrendszer „túl nagylelkű” és a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelniük.

„A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal

A miniszterelnök hangsúlyozta, 15 éve kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal,

visszaadták a 13. havi nyugdíjat,

vállalták, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet,

és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.

„És ez így is lesz” – szögezte le a miniszterelnök.

Ahogyan bejegyzésében fogalmazott: