Orbán Viktor bejelentése a 14. havi nyugdíjról!

Rendkívüli!

Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba! – közölte Orbán Viktor közösségi média bejegyzésében annak kapcsán, hogy a tiszások nyugdíjcsökkentésbe kezdenének.
Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentésjelezte közösségi média bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára
A miniszterelnök elmondta, a progresszív adózást követően a nyugdíjcsökkentésre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Azt is hozzátette, szerintük a magyar nyugdíjrendszer „túl nagylelkű” és a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelniük.

„A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal

A miniszterelnök hangsúlyozta, 15 éve kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal,

  • visszaadták a 13. havi nyugdíjat,
  • vállalták, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet,
  • és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.

„És ez így is lesz” – szögezte le a miniszterelnök.

Ahogyan bejegyzésében fogalmazott:

„Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!”

 

