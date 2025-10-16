Orbán Viktor bejelentése a 14. havi nyugdíjról!

Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés – jelezte közösségi média bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta, a progresszív adózást követően a nyugdíjcsökkentésre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Azt is hozzátette, szerintük a magyar nyugdíjrendszer „túl nagylelkű” és a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelniük.
„A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban”
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal
A miniszterelnök hangsúlyozta, 15 éve kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal,
- visszaadták a 13. havi nyugdíjat,
- vállalták, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet,
- és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.
„És ez így is lesz” – szögezte le a miniszterelnök.
Ahogyan bejegyzésében fogalmazott:
„Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!”