Rendkívüli

Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

Nobel-díj

Kolozsvárról üzent Orbán Viktor

Kolozsváron kezdte a napot Orbán Viktor, aki az RMDSZ 35 éves kongresszusán vesz részt Zsukiménesen; péntek reggeli bejegyzésében Orbán Viktor gratulált Krasznahorkai Lászlónak, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.
Nobel-díjKolozsvárOrbán ViktorminiszterelnökSvéd Királyi Tudományos Akadémia

Kolozsváron indult Orbán Viktor péntek reggele; az RMDSZ 35 éves jubileumi kongresszusát Zsukiménesen tartják. A miniszterelnök péntek reggeli Facebook-bejegyzésében többek között azt írta: „Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen. De egy ünneplésen már túl vagyunk. Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra!” 

Orbán Viktor miniszerelnök (forrás: Facebook/OrbanViktor)
Orbán Viktor miniszterelnök (forrás: Facebook/OrbanViktor)

Krasznahorkai László és a Nobel-díj

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat nyert, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia indoklása szerint „meggyőző és látnoki életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét”. A Nobel-díj hivatalos közleményét a díj szervezői közzétették. 

A nemzetközi sajtó és a magyar lapok is azonnal beszámoltak az elismerésről; a díj a magyar irodalom számára kiemelt jelentőségű elismerés. 

 

