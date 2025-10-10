Kolozsvárról üzent Orbán Viktor

Kolozsváron indult Orbán Viktor péntek reggele; az RMDSZ 35 éves jubileumi kongresszusát Zsukiménesen tartják. A miniszterelnök péntek reggeli Facebook-bejegyzésében többek között azt írta: „Kolozsváron ért a reggel. 35 éves az RMDSZ. Ma ünnepi kongresszus Zsukiménesen. De egy ünneplésen már túl vagyunk. Nobel-díj. Óriási dolog. Három év alatt a harmadik. Mindannyian büszkék lehetünk, ezúttal Krasznahorkai Lászlóra!”

Orbán Viktor miniszterelnök (forrás: Facebook/OrbanViktor)

Krasznahorkai László és a Nobel-díj

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat nyert, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia indoklása szerint „meggyőző és látnoki életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét”. A Nobel-díj hivatalos közleményét a díj szervezői közzétették.

A nemzetközi sajtó és a magyar lapok is azonnal beszámoltak az elismerésről; a díj a magyar irodalom számára kiemelt jelentőségű elismerés.