Rendkívüli

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Ez nem a mi háborúnk – Magyarország nem enged

39 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az EU-csúcs Koppenhágában főként Ukrajna támogatásáról és csatlakozásáról szól, ám Magyarország sem a háború finanszírozását, sem az ukrán EU-tagságot nem fogja támogatni. Orbán Viktor keményen kiáll a magyar érdekekért.
Orbán Viktor

Deák Dániel, a XI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán tette közzé, hogy október 1-jén és 2-án Koppenhágában zajlik az EU-tagállamok vezetőinek találkozója. A napirenden ismét a védelmi kiadások, Ukrajna támogatása és a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitása szerepel, Ursula von der Leyen vezetésével. Orbán Viktor azonban világossá tette, hogy Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, hovatovább, Magyarország nélkül nem is lehet. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor nem kertelt: keményen ki fog állni a magyar érdekekért
Forrás: Facebook/Orbán Viktor 

Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”

– jósolta Orbán Viktor.

Orbán Viktor megszólalt az EU-csúcsról: Ketrecharc lesz

Magyar Péter személyében egy igazi brüsszelita kerülne kormányra

Deák Dániel szerint Magyar Péter minden esetben a brüsszeli elvárásoknak felelne meg, még akkor is, ha azok ellentétesek a magyar érdekekkel. Úgy vélik, egy pillanatig sem habozna támogatni az uniós terveket, legyen szó Ukrajna finanszírozásáról vagy az ország szuverenitását érintő kérdésekről.

Ne legyenek kétségeink, Magyar Péter azonnal igent mondana a brüsszeli tervekre”

– figyelmeztetett a vezető elemző.

