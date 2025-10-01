Orbán Viktor: Ez nem a mi háborúnk – Magyarország nem enged

Deák Dániel, a XI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán tette közzé, hogy október 1-jén és 2-án Koppenhágában zajlik az EU-tagállamok vezetőinek találkozója. A napirenden ismét a védelmi kiadások, Ukrajna támogatása és a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitása szerepel, Ursula von der Leyen vezetésével. Orbán Viktor azonban világossá tette, hogy Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, hovatovább, Magyarország nélkül nem is lehet.

Orbán Viktor nem kertelt: keményen ki fog állni a magyar érdekekért

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”

– jósolta Orbán Viktor.