Orbán Viktor: Ez nem a mi háborúnk – Magyarország nem enged

Deák Dániel, a XI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán tette közzé, hogy október 1-jén és 2-án Koppenhágában zajlik az EU-tagállamok vezetőinek találkozója. A napirenden ismét a védelmi kiadások, Ukrajna támogatása és a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitása szerepel, Ursula von der Leyen vezetésével. Orbán Viktor azonban világossá tette, hogy Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, hovatovább, Magyarország nélkül nem is lehet.
Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”
– jósolta Orbán Viktor.
Deák Dániel szerint Magyar Péter minden esetben a brüsszeli elvárásoknak felelne meg, még akkor is, ha azok ellentétesek a magyar érdekekkel. Úgy vélik, egy pillanatig sem habozna támogatni az uniós terveket, legyen szó Ukrajna finanszírozásáról vagy az ország szuverenitását érintő kérdésekről.
Ne legyenek kétségeink, Magyar Péter azonnal igent mondana a brüsszeli tervekre”
– figyelmeztetett a vezető elemző.