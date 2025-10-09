Hírlevél

Orbán Viktor

Hihetetlen eseményen vett részt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlaton. Orbán Viktor a mezőkövesdi katonai repülőtérnél szemlélte meg a hathetes, több nemzetiségű NATO-hadgyakorlat egyik elemét.
Orbán ViktorNATOhadgyakorlatAdaptive Hussars

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Mezőkövesdi, más néven Klementina – volt katonai – Repülőtéren részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán.

Orbán Viktor hadgyakorlaton vett részt, OrbánViktor, 2025.10.09.
Mezőkövesd, 2025. október 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlat egyik mozzanatán a Mezőkövesdi, más néven Klementina – volt katonai – Repülőtéren, 2025. október 9-én (MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor személyesen tekintette meg az "Adaptive Hussars 25"magyarországi NATO-hadgyakorlatot

A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.

A hathetes „Adaptive Hussars 25” magyarországi hadgyakorlaton mintegy 22 ezer katona, hivatásos és tartalékos egyaránt részt vesz az ország több pontján, helikopterek, útlezárások és különböző műveletek bevonásával. A gyakorlat többnemzeti jellegét erősíti a szlovák és amerikai katonák részvétele is.

 

