Hihetetlen eseményen vett részt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az "Adaptive Hussars 25" hadgyakorlaton. Orbán Viktor a mezőkövesdi katonai repülőtérnél szemlélte meg a hathetes, több nemzetiségű NATO-hadgyakorlat egyik elemét.
Orbán Viktor személyesen tekintette meg az "Adaptive Hussars 25"magyarországi NATO-hadgyakorlatot
A Magyar Honvédség Különleges Műveleti Parancsnokság szervezésében magyar, bolgár, szlovák, lengyel és szlovén fegyveres erők egy elfoglalt repülőtér elleni katonai műveletet mutattak be.
A hathetes „Adaptive Hussars 25” magyarországi hadgyakorlaton mintegy 22 ezer katona, hivatásos és tartalékos egyaránt részt vesz az ország több pontján, helikopterek, útlezárások és különböző műveletek bevonásával. A gyakorlat többnemzeti jellegét erősíti a szlovák és amerikai katonák részvétele is.
