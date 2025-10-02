Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor frappánsan válaszolt Hadházy vádjaira

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Hadházy Ákos szerint nemcsak zebrák vannak Hatvanpusztán, hanem hogy a miniszterelnököt egy, a fülébe ültetett szerkezet irányítja. Orbán Viktor mosolyogva tette zsebre az abszurd vádat.
Orbán ViktorbirtokabszurditásvádfülszerkezetzebraFerenciek tereHadházy Ákosakció

Hadházy Ákos legújabb akciója ismét célt tévesztett: a politikus ezúttal azt terjesztette, hogy Orbán Viktor fülében „valamiféle szerkezet” irányítja a miniszterelnököt. 

Orbán Viktor
Hadházy Ákos bizarr elméletekkel próbálja hergelni a közvéleményt - Orbán Viktor frappánsan helyretette
Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Stílszerű legyek?” 

– kérdezett vissza úgy téve, mintha hallgatna valamit a fülében, majd derűsen zárta le a témát: „Nincs”

Nyomozás indult Hadházyék ellen a hatalmas botrányuk miatt

Nem ez volt Hadházy első abszurd akciója

Hadházy Ákos már hónapok óta a Hatvanpusztai birtokra próbálja felépíteni politikai támadásait. Hol zebrákat képzel oda, hol pedig azt állítja, hogy a miniszterelnök fülében valami titkos szerkezet ad utasításokat. Emellett a Ferenciek terére is rendszeresen szervez tüntetéseket, ahol múlt hét kedden elszabadultak az indulatok: az általa felhergelt résztvevők egy idős papot inzultáltak. Az ellenzéki képviselő tehát újra és újra képtelen vádakkal és botrányos akciókkal próbál magának figyelmet szerezni.

