Orbán Viktor frappánsan válaszolt Hadházy vádjaira

Nem ez volt Hadházy első abszurd akciója

Hadházy Ákos már hónapok óta a Hatvanpusztai birtokra próbálja felépíteni politikai támadásait. Hol zebrákat képzel oda, hol pedig azt állítja, hogy a miniszterelnök fülében valami titkos szerkezet ad utasításokat. Emellett a Ferenciek terére is rendszeresen szervez tüntetéseket, ahol múlt hét kedden elszabadultak az indulatok: az általa felhergelt résztvevők egy idős papot inzultáltak. Az ellenzéki képviselő tehát újra és újra képtelen vádakkal és botrányos akciókkal próbál magának figyelmet szerezni.