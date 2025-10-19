Így rohanták le a rajongók Orbán Viktort a Harcosok Klubjában

A miniszterelnököt körbevették a rajongói a Harcosok Klubja hétvégi zánkai edzőtáborában. Erről a miniszterelnök egy videót is közzétett a közösségi oldalán.
Orbán Viktort körbevették a rajongói a Harcosok Klubja hétvégi zánkai edzőtáborában. Erről a miniszterelnök egy videót is közzétett a közösségi oldalán, amihez ezt írta:
Sokan vagyunk. Nincs megállás! Jó volt veletek!
Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy a kormányfő humorosan, mégis fegyelmezett hangvétellel szólt a Harcosok Klubja edzőtáborának fiatal résztvevőihez a vasárnapi előadásán. Orbán Viktor szerint a szombat esti „buli veszélyes volt”, de vasárnap már a munkáé és az elmélyült gondolkodásé a főszerep.
