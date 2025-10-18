Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborából jelentkezett

Orbán Viktor új videóval jelentkezett a TikTokon a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborához kapcsolódva.
Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, szombaton Zánkán tartja második edzőtáborát a Harcosok Klubja. Az első Harcosok Klubja edzőtábor emlékezetesre sikerült, a rendezvényen többek között felszólalt Orbán Viktor.
A Magyar miniszterelnök az eseményhez kapcsolódóan egy videót is megosztott a TikTokon.
A videóban Orbán Viktor elmondja, lesz meccs is, meccs előtt pedig edzőtábor.
