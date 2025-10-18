Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Orbán Viktor

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborából jelentkezett

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor új videóval jelentkezett a TikTokon a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborához kapcsolódva.
Orbán ViktorHarcosok KlubjaEdzőtábor

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, szombaton Zánkán tartja második edzőtáborát a Harcosok Klubja. Az első Harcosok Klubja edzőtábor emlékezetesre sikerült, a rendezvényen többek között felszólalt Orbán Viktor.

Orbán Viktor (Forrás: TikTok)
Orbán Viktor (Forrás: TikTok)

A Magyar miniszterelnök az eseményhez kapcsolódóan egy videót is megosztott a TikTokon

@viktor_a_tiktokon Harcosoknak való vidék #orbanviktor #miniszterelnok #harcosokklubja #edzőtábor #ontheroad ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

A videóban Orbán Viktor elmondja, lesz meccs is, meccs előtt pedig edzőtábor.

 

