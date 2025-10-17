Orbán Viktor üzent a károgó, kispados nyugati országoknak

Budapest lényegében az egyetlen hely ma Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Először is azért, mert Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország – közölte Orbán Viktor Facebook-videójában.

Budapest lehet a béke fővárosa: Trump és Putyin tárgyalhat Magyarországon a háború lezárásáról

Orbán Viktor: Budapest logikus választásnak tűnik

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Orbán Viktor sorolta az okokat, miért lehet Budapest a helyszín

„Ha ránézünk az európai politikai térképre, akkor

egyetlen ország van, amely következetesen és mindig békepárti volt,

itt van az az előny is, hogy nagyon régóta van hivatalban a magyar miniszterelnök, és mindenkit ismerek, engem is ismer mindenki,

mindig is lojális partnerek voltunk, tehát a barátaink mellett mindig kitartottunk, nem változtattuk meg a szavunkat,

sose adtunk fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért,

biztos helyet keresnek a béke szempontjából is,

a dolgok technikailag is rendben lesznek,

és nem fogja őket politikai meglepetés érni, akkor

Budapest logikus választásnak tűnik. Nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk”

– állapította meg a miniszterelnök.