Orbán Viktor üzent a károgó, kispados nyugati országoknak

Ezért Magyarország ma az egyetlen hely Európában, ahol meg lehet tartani egy Trump-Putyin találkozót. Budapest logikus választásnak tűnik, nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk – mondta el Orbán Viktor Facebook-videójában.
Budapest lényegében az egyetlen hely ma Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Először is azért, mert Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország – közölte Orbán Viktor Facebook-videójában.
Orbán Viktor sorolta az okokat, miért lehet Budapest a helyszín
„Ha ránézünk az európai politikai térképre, akkor
- egyetlen ország van, amely következetesen és mindig békepárti volt,
- itt van az az előny is, hogy nagyon régóta van hivatalban a magyar miniszterelnök, és mindenkit ismerek, engem is ismer mindenki,
- mindig is lojális partnerek voltunk, tehát a barátaink mellett mindig kitartottunk, nem változtattuk meg a szavunkat,
- sose adtunk fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért,
- biztos helyet keresnek a béke szempontjából is,
- a dolgok technikailag is rendben lesznek,
- és nem fogja őket politikai meglepetés érni, akkor
Budapest logikus választásnak tűnik. Nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk”
– állapította meg a miniszterelnök.
