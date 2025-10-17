Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor Putyinnal egyeztetett telefonon, íme a részletek

Olvasta?

Új vírusvariáns ütötte fel a fejét, senki sem tudja, honnan jött

Orbán Viktor

Orbán Viktor üzent a károgó, kispados nyugati országoknak

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ezért Magyarország ma az egyetlen hely Európában, ahol meg lehet tartani egy Trump-Putyin találkozót. Budapest logikus választásnak tűnik, nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk – mondta el Orbán Viktor Facebook-videójában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorTrumpBudapesti békecsúcsBudapestPutyintárgyalás

Budapest lényegében az egyetlen hely ma Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Először is azért, mert Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország – közölte Orbán Viktor Facebook-videójában.

Orbán Viktor, Trump Putyin találkozó Magyarországon - (FILES) US President Donald Trump greets Russian President Vladimir Putin on the tarmac after they arrived at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. US President Donald Trump said he and Russian leader Vladimir Putin had made 'great progress' in a telephone call October 16, 2025, and had agreed to meet in Budapest at an unconfirmed date. The meeting in the Hungarian capital would be "to see if we can bring this 'inglorious' War, between Russia and Ukraine, to an end," Trump wrote on social media, a day before his talks in Washington with Ukraine's Volodymyr Zelensky. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Budapest lehet a béke fővárosa: Trump és Putyin tárgyalhat Magyarországon a háború lezárásáról
Orbán Viktor: Budapest logikus választásnak tűnik
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Orbán Viktor sorolta az okokat, miért lehet Budapest a helyszín

„Ha ránézünk az európai politikai térképre, akkor

  • egyetlen ország van, amely következetesen és mindig békepárti volt,
  • itt van az az előny is, hogy nagyon régóta van hivatalban a magyar miniszterelnök, és mindenkit ismerek, engem is ismer mindenki,
  • mindig is lojális partnerek voltunk, tehát a barátaink mellett mindig kitartottunk, nem változtattuk meg a szavunkat,
  • sose adtunk fel semmilyen barátságot taktikai előnyökért,
  • biztos helyet keresnek a béke szempontjából is,
  • a dolgok technikailag is rendben lesznek,
  • és nem fogja őket politikai meglepetés érni, akkor

Budapest logikus választásnak tűnik. Nem is nagyon volt más lehetőség, ha belegondolunk”

állapította meg a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!