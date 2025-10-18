Orbán Viktor megszólalt a békecsúcsról: ezért lesz Budapest a helyszín

Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának - tette fel a kérdést Orbán Viktor közösségi oldalán szombaton.
Orbán Viktor három pontban adott választ a felvetésre: mi az oka annak, hogy a magyar fővárosra esett a nagyhatalmak választása.
Orbán Viktor magyarázata
Ezek a következők:
- Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben.
- Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.
- És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.
A miniszterelnök úgy látja, hogy Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. "És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább" - zárta posztját.
