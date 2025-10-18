Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Trump olyan dörgedelmes üzenetet küldött, hogy Zelenszkij fülét-farkát behúzta

Jó ha tudja!

Így lehet lenullázni a pénztárcánkat: ezt kell tudni a gyorshajtásért járó bírságokról!

békecsúcs

Orbán Viktor megszólalt a békecsúcsról: ezért lesz Budapest a helyszín

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miért éppen Budapest? Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának - tette fel a kérdést Orbán Viktor közösségi oldalán szombaton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
békecsúcsOrbán ViktorDonald TrumpVlagyimir Putyin

Orbán Viktor három pontban adott választ a felvetésre: mi az oka annak, hogy a magyar fővárosra esett a nagyhatalmak választása. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump megválasztott amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Fotó: Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor magyarázata

Ezek a következők:

  1. Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. 
  2. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. 
  3. És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

A miniszterelnök úgy látja, hogy Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. "És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább" - zárta posztját. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!