Orbán Viktor megszólalt a békecsúcsról: ezért lesz Budapest a helyszín

Orbán Viktor három pontban adott választ a felvetésre: mi az oka annak, hogy a magyar fővárosra esett a nagyhatalmak választása.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump megválasztott amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Fotó: Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor magyarázata

Ezek a következők:

Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben. Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele. És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

A miniszterelnök úgy látja, hogy Magyarország ma az az ország Európában, ahol komoly esélye van annak, hogy egy amerikai-orosz tárgyalás végül elvezet a békéhez. "És ahol talán még az európai szempontok is érvényesülhetnek. Brüsszel ugyan elszigetelte magát, de mi tárgyalunk tovább" - zárta posztját.