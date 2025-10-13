Hírlevél

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

Donald Trump

Kastélyfelújítás után békecsúcs – így indult Orbán Viktor hétfői napja

Mozgalmas nap elé néz a kormányfő: a reggelt a gödöllői királyi kastélyban kezdte, ahol a felújítási program bejelentésével kezdte. Orbán Viktor onnan az egyiptomi Sarm el-Sejkbe utazik, hogy Donald Trump meghívására részt vegyen az izraeli-palesztin békekonferencián
Donald TrumpGödöllői KastélyCsányi SándorOrbán ViktorSarm es-SejkLázár János

Reggel 8 órakor már a gödöllői királyi kastélyban kezdte napját a miniszterelnök, ahol bejelentette: a Kormány és az OTP Bank közösen, 40 milliárd forintos beruházásból újítja fel a kastélyt és környezetét. A kormányfő mellett az eseményen felszólalt Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatója, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Orbán Viktor mellől a Gödöllő felé tartó út során sem maradt el a Nemzeti Sport aktuális száma, amit minden reggel el szokott olvasni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor nagyszabású felújítást jelentett be Gödöllőn. 
Forrás: YouTube/Orbán Viktor
Orbán Viktor Donald Trump meghívására Sarm es-Sejk-be utazik

Huszárvágással át a Földközi-tengeren

A gödöllői programot követően a miniszterelnök Donald Trump meghívására Sarm es-Sejkbe utazik, ahol részt vesz a Hamász és Izrael közti katonai konfliktust lezáró Közel-keleti Békemegállapodás ünnepélyes aláírásán. Az eseményre az amerikai elnök a térség békepárti vezetőit hívta meg.

Lázár János a nap eseményeit így összegezte:

– „Tulajdonképpen ma két nagyvad. Csányi Sándor és Mr. Trump.” 

