Kastélyfelújítás után békecsúcs – így indult Orbán Viktor hétfői napja

Reggel 8 órakor már a gödöllői királyi kastélyban kezdte napját a miniszterelnök, ahol bejelentette: a Kormány és az OTP Bank közösen, 40 milliárd forintos beruházásból újítja fel a kastélyt és környezetét. A kormányfő mellett az eseményen felszólalt Csányi Sándor, az OTP vezérigazgatója, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Orbán Viktor mellől a Gödöllő felé tartó út során sem maradt el a Nemzeti Sport aktuális száma, amit minden reggel el szokott olvasni.
Huszárvágással át a Földközi-tengeren
A gödöllői programot követően a miniszterelnök Donald Trump meghívására Sarm es-Sejkbe utazik, ahol részt vesz a Hamász és Izrael közti katonai konfliktust lezáró Közel-keleti Békemegállapodás ünnepélyes aláírásán. Az eseményre az amerikai elnök a térség békepárti vezetőit hívta meg.
Lázár János a nap eseményeit így összegezte:
– „Tulajdonképpen ma két nagyvad. Csányi Sándor és Mr. Trump.”