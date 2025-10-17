Hírlevél

Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Hosszú éjszaka volt, de soha rosszabbat!

16 perce
A miniszterelnök a csütörtöki bejelentéssel kapcsolatban írt közösségi oldalára. Orbán Viktor azt írta, tegnap este újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten.
Orbán Viktororosz-ukrán háborúKözel-Keleti BéketervBudapestDonald TrumpVlagyimir Putyinbéketárgyalás

„Ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának. Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten” írta pénteken Orbán Viktor közösségi ol

Orbán Viktor: Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten.
Fotó: Facebook/ Orbán Viktor 

„A tegnapi bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani.

Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat”

– szögezte le a miniszterelnök, majd azt is hozzátette:

„A legfontosabb most, hogy legyen végre béke. Egy biztos: rajtunk, magyarokon nem fog múlni. Munkára fel!”

 

 

