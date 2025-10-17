Orbán Viktor: Hosszú éjszaka volt, de soha rosszabbat!

„Ez a hét nagy megerősítést jelent a békepárti vezetők hálózatának. Hétfőn egy lezárhatatlannak tűnő konfliktus indult el a béke irányába, a Közel-Keleti Béketerv aláírásával. Tegnap este pedig újabb fantasztikus hír érkezett. Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten” írta pénteken Orbán Viktor közösségi ol

Orbán Viktor: Amerikai-orosz tárgyalások, ráadásul Budapesten

Fotó: Facebook/ Orbán Viktor

„A tegnapi bejelentés azt bizonyítja, hogy a jó ügyek mellett mindvégig ki kell tartani.

Három éve érvelünk a tárgyalások, a diplomácia és a béke mellett. Kaptunk érte hideget-meleget. De a Jóisten a végén mindig megigazítja a dolgokat”

– szögezte le a miniszterelnök, majd azt is hozzátette: