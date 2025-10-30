Hírlevél

Rendkívüli

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

Botrány

„Hogy tehették ezt veled?” – reagált a szövetség a magyar olimpikon meghurcolására

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Igazságot Lengyelországnak!

A magyar miniszterelnök Budapesten találkozott Zbigniew Ziobróval, Lengyelország volt igazságügyi miniszterével, akit hazájában a brüsszeli támogatású kormány le akar tartóztatni. Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan, hogy Európa szívében politikai leszámolás folyik, miközben Brüsszel mindezt némán tűri.
Orbán Viktor

Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a lengyel konzervatív politikai közösség tagjait hatósági eszközökkel próbálják elhallgattatni jelenleg a politikai ellenfelek.

A magyar miniszterelnök Budapesten találkozott Zbigniew Ziobróval, Lengyelország volt igazságügyi miniszterével, akit hazájában a brüsszeli támogatású kormány le akar tartóztatni. Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan, hogy Európa szívében politikai leszámolás folyik, miközben Brüsszel mindezt némán tűri

Igazságot Lengyelországnak!”

– ezzel a felkiáltással kezdte legújabb Facebook-bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök, aki arról számolt be, hogy Budapesten fogadta Zbigniew Ziobrót, Lengyelország korábbi igazságügyi miniszterét és a jobboldali Egyesült Lengyelország párt elnökét.

A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük. Ma Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!”

– írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzése azt jelzi, hogy Magyarország szolidáris a lengyel jobboldallal, amely a konzervatív, szuverenista értékeket képviseli a brüsszeli befolyással szemben. Orbán Viktor már korábban is többször figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz: míg egyes országokban elnézi a politikai befolyásolást, addig a szuverenista kormányokat folyamatosan támadja.

 

