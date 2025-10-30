Orbán Viktor: Igazságot Lengyelországnak!

Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a lengyel konzervatív politikai közösség tagjait hatósági eszközökkel próbálják elhallgattatni jelenleg a politikai ellenfelek.
Orbán Viktor: Brüsszel hallgat a politikai hajtóvadászatról
Igazságot Lengyelországnak!”
– ezzel a felkiáltással kezdte legújabb Facebook-bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök, aki arról számolt be, hogy Budapesten fogadta Zbigniew Ziobrót, Lengyelország korábbi igazságügyi miniszterét és a jobboldali Egyesült Lengyelország párt elnökét.
A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson. A Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük. Ma Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszterrel találkoztam Budapesten, akit a lengyel kormány le akar tartóztatni. És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!”
– írta a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzése azt jelzi, hogy Magyarország szolidáris a lengyel jobboldallal, amely a konzervatív, szuverenista értékeket képviseli a brüsszeli befolyással szemben. Orbán Viktor már korábban is többször figyelmeztetett arra, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz: míg egyes országokban elnézi a politikai befolyásolást, addig a szuverenista kormányokat folyamatosan támadja.