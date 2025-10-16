Hírlevél

Orbán Viktor

Békepárti találkozó: Orbán Viktor II. Abdullah jordán királlyal tárgyalt Budapesten

A Karmelita kolostorban fogadta Orbán Viktor miniszterelnök II. Abdullah ibn Al-Husszein jordán királyt. Orbán Viktor a tárgyalásról közösségi oldalán is beszámolt, egy közös fotó mellé azt írta: Békepárti vezetők találkozója. Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal.
Budapesten, a Karmelita kolostorban tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és II. Abdullah ibn Al-Hussein, a Jordán Hasemita Királyság uralkodója. 

Orbán Viktor: Békepárti vezetők találkozója. Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal. Fotó: facebook

A miniszterelnöki találkozón Orbán Viktor megköszönte Jordánia erőfeszítéseit a térség békéjének fenntartásában

Orbán Viktor a tárgyalásról a közösségi oldalán is beszámolt, egy közös fotó kíséretében:

Békepárti vezetők találkozója. Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal.”

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése szerint a megbeszélés során a felek áttekintették a közel-keleti térség aktuális biztonsági helyzetét, különös tekintettel az üldözött keresztény közösségek helyzetére. A magyar kormányfő kiemelte Jordánia stabilizáló szerepét és megköszönte az ország erőfeszítéseit a térség békéjének fenntartásában.

II. Abdullah király Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására érkezett Magyarországra, látogatása a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok további erősítését szolgálja. Magyarország és Jordánia az elmúlt években több területen, köztük humanitárius, biztonsági és gazdasági kérdésekben épített ki együttműködést.

 

