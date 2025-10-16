Békepárti találkozó: Orbán Viktor II. Abdullah jordán királlyal tárgyalt Budapesten

Budapesten, a Karmelita kolostorban tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és II. Abdullah ibn Al-Hussein, a Jordán Hasemita Királyság uralkodója.

Orbán Viktor: Békepárti vezetők találkozója. Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal. Fotó: facebook

A miniszterelnöki találkozón Orbán Viktor megköszönte Jordánia erőfeszítéseit a térség békéjének fenntartásában

Orbán Viktor a tárgyalásról a közösségi oldalán is beszámolt, egy közös fotó kíséretében:

Békepárti vezetők találkozója. Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal.”

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése szerint a megbeszélés során a felek áttekintették a közel-keleti térség aktuális biztonsági helyzetét, különös tekintettel az üldözött keresztény közösségek helyzetére. A magyar kormányfő kiemelte Jordánia stabilizáló szerepét és megköszönte az ország erőfeszítéseit a térség békéjének fenntartásában.