Békepárti találkozó: Orbán Viktor II. Abdullah jordán királlyal tárgyalt Budapesten

Budapesten, a Karmelita kolostorban tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök és II. Abdullah ibn Al-Hussein, a Jordán Hasemita Királyság uralkodója.
A miniszterelnöki találkozón Orbán Viktor megköszönte Jordánia erőfeszítéseit a térség békéjének fenntartásában
Orbán Viktor a tárgyalásról a közösségi oldalán is beszámolt, egy közös fotó kíséretében:
Békepárti vezetők találkozója. Tárgyalás II. Abdullah jordán királlyal.”
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály közlése szerint a megbeszélés során a felek áttekintették a közel-keleti térség aktuális biztonsági helyzetét, különös tekintettel az üldözött keresztény közösségek helyzetére. A magyar kormányfő kiemelte Jordánia stabilizáló szerepét és megköszönte az ország erőfeszítéseit a térség békéjének fenntartásában.
II. Abdullah király Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására érkezett Magyarországra, látogatása a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok további erősítését szolgálja. Magyarország és Jordánia az elmúlt években több területen, köztük humanitárius, biztonsági és gazdasági kérdésekben épített ki együttműködést.