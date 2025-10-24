Hírlevél

Rendkívüli!

Putyin megszólalt, s amit mondott, azt senki nem teszi zsebre – a frász is jött a Nyugatra

Percről percre
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mire ideértem, égett a ház, Brüsszelben szembe jött a valóság

Frissült:
1 órája
Olvasási idő: 2 perc

Események

18 perce
A Tisza el akarja leplezni az igazságot
27 perce
A magyarokat nem lehet szolganépként kezelni
30 perce
A rezsicsökkentés fenntartása a cél, a dráguló nyersolaj ellenére is
34 perce
A Tisza terve az, hogy megnyúzzák a családokat
38 perce
Ha módosítunk a nyugdíjrendszeren, azt csak felfelé szabad
41 perce
A csata a békéért jelenleg Brüsszelben zajlik
43 perce
Ha a pénzt nem háborúra költené az EU, lenne gazdasági fejlődés
46 perce
Továbbra is napirenden van az orosz-amerikai békecsúcs
50 perce
Brüsszelben szembe jött a valóság
54 perce
A magyarok a nehéz időkben is kiálltak a jó ügyek mellett
07:30
Orbán: Kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza rendezvényén
Az Európai Unió hosszú ideje rosszabbul teljesít, mint a világ többi része. Közben Brüsszel egyre több mindent vállal, például az ukrajnai háború támogatását. Az országok vezetői a csütörtöki EU-csúcson olyan döntések ellen lázadoztak, amelyeket az Európai Bizottság rá akar erőltetni a tagállamokra, és amelyek 8-10 százalékkal megemelnék az energiaárakat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.
Orbán ViktorBrüsszelorosz-ukrán háborúkossuth rádióminiszterelnöki interjú
Cikkünk folyamatosan frissül11 bejegyzés

Orbán Viktor a csütörtöki Békemenetre, illetve a Tisza Nemzeti menetére reagálva azt írta a közösségi oldalán: „Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!”

EU-csúcs Brüsszelben, Orbán Viktor miniszterelnök, OrbánViktor, miniszterelnök Brüsszel, 2025. október 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak az Európai Tanács csúcstalálkozóján Brüsszelben, 2025. október 23-án éjszaka (Fotó: MTI/MKF/Kaiser Ákos)

 

08:12
October 24, 2025
A Tisza el akarja leplezni az igazságot

Az adóügyi kérdésekben indított nemzeti konzultációról szólva a miniszterelnök kifejtette: láthatóan hazudozás zajlik ez ügyben. Elhangoznak olyan állásfoglalások, illetve ez a Tisza Párt hivatalos álláspontja, hogy bizonyos dolgokról nem szabad beszélni a kampányban, „mert akkor elveszítjük a választásokat”. A kormányfő kitért arra, hogy a saját fülével hallotta, amikor a Tisza vezetői ezt nyíltan megmondták a saját embereiknek. „Először meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet, Ezért van összevissza beszéd a másik oldalon” – fogalmazott. 

A Tisza vezetői el akarják leplezni az igazságot, de ez a mai modern politikában nagyon nehéz 

– mondta Orbán Viktor. 


 

08:03
October 24, 2025
A magyarokat nem lehet szolganépként kezelni

A magyarokat felesleges nyomás alá helyezni, mert egy ország nem akarja, amit az unió vezetői akarnak. 

A magyarokban van elég kurázsi, bennünket nem lehet szolganépként kezelni” 

– szögezte le Orbán Viktor.

08:00
October 24, 2025
A rezsicsökkentés fenntartása a cél, a dráguló nyersolaj ellenére is

Orbán Viktor hangsúlyozta, csak akkor tudjuk fenntartani a rezsicsökkentést, ha az EU nem erőltet ránk drága energiaforrásokat. Most is érvényben vannak uniós szankciók orosz olajvállalatok ellen. Elmondta, több szakértővel egyeztetett arról, hogy az orosz nyersolaj importjának tervezett leállítását hogyan lehet megoldani. 

Magyarországnak az olaj esetében két lehetősége van: a fő vonal a Barátság olajvezeték, amely Ukrajnából jön, illetve az Adria vezeték, amely Horvátországból jön. Ha a kettőt egyesíteni kell, akkor hol van a diverzifikálás amit Brüsszel követel? - tette fel a kérdést a kormányfő. 

07:56
October 24, 2025
A Tisza terve az, hogy megnyúzzák a családokat

Orbán Viktor elmondta, ő maga is több olyan szakértővel találkozott, akik újra akarják osztani például a nyugdíjakat. Ez csupán „mérnökösködés”, ami a szakértők fejében él. „Ez a legrosszabb, amit valaha láttam. Ebből jön a zsarnokság, az elnyomás és az a vég” – fogalmazott a kormányfő. 

Mi csak annyi pénzt akarunk adóban elvenni az emberektől, ami az ország működéséhez feltétlenül szükséges. Az emberek tudják legjobban, hogyan akarják elkölteni a pénzt. Az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél” 

– szögezte le.

07:52
October 24, 2025
Ha módosítunk a nyugdíjrendszeren, azt csak felfelé szabad

A nyugdíjak megadóztatásának Tisza által felvetett ötlete egy „hagymázas ötlet”. Aki ilyet tervez, az darázsfészekbe nyúl, nem lehet jó vége – fogalmazott a kormányfő. A nyugdíjasok aszerint kapják a nyugdíjat, hogy ki, mennyi évet dolgozott, illetve mennyi járulékot fizetett be az államnak. De a nyugdíjasokat az is érdekli, hogy a többiekéhez képest az ő nyugdíjuk mennyit változott.

Én mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha akarunk valamit kezdeni ezzel, akkor a 13. havi után be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat is” 

– erősítette meg Orbán Viktor. 

07:49
October 24, 2025
A csata a békéért jelenleg Brüsszelben zajlik

A Fidesz-KDNP csatája jelenleg Brüsszelben zajlik, amikor a Patrióták EP-csoportja összecsap a háborúpártakkal. Brüsszelben jelenleg háborúpárti többség van, a DK a szocialistákhoz tartozik, a Tisza a Néppárttal tart, de ők nem akarnak lejönni a háborús vonalról – emlékeztetett Orbán Viktor.

07:47
October 24, 2025
Ha a pénzt nem háborúra költené az EU, lenne gazdasági fejlődés

Elmondta: az 1956-os magyarokban van szufla, van kurázsi, minket nem lehet ilyen egyszerűen elnyomni.

Ha béke enne, akkor a gazdasági növekedés nem 1 százalékos lenne, hanem 3-4 százalék. Ha nem lennének szankciók, ha nem költenék el az európaiak pénzét Ukrajnában háborúra, akkor az európai gazdasági fejlődés húzná magával Magyarországot is. 

07:44
October 24, 2025
Továbbra is napirenden van az orosz-amerikai békecsúcs

Két, három nap alatt is komoly változások történhetnek. A békecsúcs nem került le a napirendről. Az orosz és az amerikai vezetők találkozni fognak, csak az a kérdés, mikor – hangsúlyozta a miniszterelnök. Mindenki tudja, érzi, hogy közös erőfeszítésre lenne szükség, de ha az európai politikusok nem gondolkoznak előre, az egy „veszélyes üzem” – fogalmazott. 

07:40
October 24, 2025
Brüsszelben szembe jött a valóság

A miniszterelnök a Kossuth Lajos téren megtartott beszéde után a brüsszeli EU-csúcsra utazott, ahol meg kellett állapítani, hogy „Brüsszelben elfogyott a pénz”. Ezt az Európai Központi Bank (EKB) elnökasszonya is megerősítette. 

Elhangzott: 

az uniós vezetők szerint 2026-ban az eurózóna növekedése 1 százalék lesz, ezt sokszorosan meghaladja Kína és az Egyesült Államok növekedése. 

Az EU ebben a helyzetben úgy döntött, tovább támogatja az ukrajnai háborút. Megjegyezte, hogy több országvezető is kikelt a bürokratikus intézkedések ellen, amelyeket a Bizottság rárerőltet a tagállamokra. 

07:36
October 24, 2025
A magyarok a nehéz időkben is kiálltak a jó ügyek mellett

Erős nap volt a tegnap, de a legfontosabb, hogy egy szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt – kezdte az interjút Orbán Viktor. A legnehezebb időkben is képesek voltunk kiállni a jó ügyek mellett, mondta.

A miniszterelnök köszönetet mondott az október 23-i ünnepi műsorban részt vevő művészeknek. 
Hozzátette: a közös éneklés kinyitja a szíveket, együtt énekelni jó!

07:30
October 24, 2025
Orbán: Kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza rendezvényén

Orbán Viktor a csütörtöki Békemenetre, illetve a Tisza Párt Nemzeti menetére reagálva azt írta a közösségi oldalán: 

Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!”

Szavai alátámasztására a miniszterelnök mellékelt egy légi felvételt is, amelyen jól látszik a különbség a két rendezvény résztvevői között.

