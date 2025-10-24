Orbán Viktor: Mire ideértem, égett a ház, Brüsszelben szembe jött a valóság

Orbán Viktor a csütörtöki Békemenetre, illetve a Tisza Nemzeti menetére reagálva azt írta a közösségi oldalán: „Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!”
A Tisza el akarja leplezni az igazságot
Az adóügyi kérdésekben indított nemzeti konzultációról szólva a miniszterelnök kifejtette: láthatóan hazudozás zajlik ez ügyben. Elhangoznak olyan állásfoglalások, illetve ez a Tisza Párt hivatalos álláspontja, hogy bizonyos dolgokról nem szabad beszélni a kampányban, „mert akkor elveszítjük a választásokat”. A kormányfő kitért arra, hogy a saját fülével hallotta, amikor a Tisza vezetői ezt nyíltan megmondták a saját embereiknek. „Először meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet, Ezért van összevissza beszéd a másik oldalon” – fogalmazott.
A Tisza vezetői el akarják leplezni az igazságot, de ez a mai modern politikában nagyon nehéz
– mondta Orbán Viktor.
A magyarokat nem lehet szolganépként kezelni
A magyarokat felesleges nyomás alá helyezni, mert egy ország nem akarja, amit az unió vezetői akarnak.
A magyarokban van elég kurázsi, bennünket nem lehet szolganépként kezelni”
– szögezte le Orbán Viktor.
A rezsicsökkentés fenntartása a cél, a dráguló nyersolaj ellenére is
Orbán Viktor hangsúlyozta, csak akkor tudjuk fenntartani a rezsicsökkentést, ha az EU nem erőltet ránk drága energiaforrásokat. Most is érvényben vannak uniós szankciók orosz olajvállalatok ellen. Elmondta, több szakértővel egyeztetett arról, hogy az orosz nyersolaj importjának tervezett leállítását hogyan lehet megoldani.
Magyarországnak az olaj esetében két lehetősége van: a fő vonal a Barátság olajvezeték, amely Ukrajnából jön, illetve az Adria vezeték, amely Horvátországból jön. Ha a kettőt egyesíteni kell, akkor hol van a diverzifikálás amit Brüsszel követel? - tette fel a kérdést a kormányfő.
A Tisza terve az, hogy megnyúzzák a családokat
Orbán Viktor elmondta, ő maga is több olyan szakértővel találkozott, akik újra akarják osztani például a nyugdíjakat. Ez csupán „mérnökösködés”, ami a szakértők fejében él. „Ez a legrosszabb, amit valaha láttam. Ebből jön a zsarnokság, az elnyomás és az a vég” – fogalmazott a kormányfő.
Mi csak annyi pénzt akarunk adóban elvenni az emberektől, ami az ország működéséhez feltétlenül szükséges. Az emberek tudják legjobban, hogyan akarják elkölteni a pénzt. Az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél”
– szögezte le.
Ha módosítunk a nyugdíjrendszeren, azt csak felfelé szabad
A nyugdíjak megadóztatásának Tisza által felvetett ötlete egy „hagymázas ötlet”. Aki ilyet tervez, az darázsfészekbe nyúl, nem lehet jó vége – fogalmazott a kormányfő. A nyugdíjasok aszerint kapják a nyugdíjat, hogy ki, mennyi évet dolgozott, illetve mennyi járulékot fizetett be az államnak. De a nyugdíjasokat az is érdekli, hogy a többiekéhez képest az ő nyugdíjuk mennyit változott.
Én mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha akarunk valamit kezdeni ezzel, akkor a 13. havi után be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat is”
– erősítette meg Orbán Viktor.
A csata a békéért jelenleg Brüsszelben zajlik
A Fidesz-KDNP csatája jelenleg Brüsszelben zajlik, amikor a Patrióták EP-csoportja összecsap a háborúpártakkal. Brüsszelben jelenleg háborúpárti többség van, a DK a szocialistákhoz tartozik, a Tisza a Néppárttal tart, de ők nem akarnak lejönni a háborús vonalról – emlékeztetett Orbán Viktor.
Ha a pénzt nem háborúra költené az EU, lenne gazdasági fejlődés
Elmondta: az 1956-os magyarokban van szufla, van kurázsi, minket nem lehet ilyen egyszerűen elnyomni.
Ha béke enne, akkor a gazdasági növekedés nem 1 százalékos lenne, hanem 3-4 százalék. Ha nem lennének szankciók, ha nem költenék el az európaiak pénzét Ukrajnában háborúra, akkor az európai gazdasági fejlődés húzná magával Magyarországot is.
Továbbra is napirenden van az orosz-amerikai békecsúcs
Két, három nap alatt is komoly változások történhetnek. A békecsúcs nem került le a napirendről. Az orosz és az amerikai vezetők találkozni fognak, csak az a kérdés, mikor – hangsúlyozta a miniszterelnök. Mindenki tudja, érzi, hogy közös erőfeszítésre lenne szükség, de ha az európai politikusok nem gondolkoznak előre, az egy „veszélyes üzem” – fogalmazott.
Brüsszelben szembe jött a valóság
A miniszterelnök a Kossuth Lajos téren megtartott beszéde után a brüsszeli EU-csúcsra utazott, ahol meg kellett állapítani, hogy „Brüsszelben elfogyott a pénz”. Ezt az Európai Központi Bank (EKB) elnökasszonya is megerősítette.
Elhangzott:
az uniós vezetők szerint 2026-ban az eurózóna növekedése 1 százalék lesz, ezt sokszorosan meghaladja Kína és az Egyesült Államok növekedése.
Az EU ebben a helyzetben úgy döntött, tovább támogatja az ukrajnai háborút. Megjegyezte, hogy több országvezető is kikelt a bürokratikus intézkedések ellen, amelyeket a Bizottság rárerőltet a tagállamokra.
A magyarok a nehéz időkben is kiálltak a jó ügyek mellett
Erős nap volt a tegnap, de a legfontosabb, hogy egy szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt – kezdte az interjút Orbán Viktor. A legnehezebb időkben is képesek voltunk kiállni a jó ügyek mellett, mondta.
A miniszterelnök köszönetet mondott az október 23-i ünnepi műsorban részt vevő művészeknek.
Hozzátette: a közös éneklés kinyitja a szíveket, együtt énekelni jó!
Orbán: Kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint a Tisza rendezvényén
Orbán Viktor a csütörtöki Békemenetre, illetve a Tisza Párt Nemzeti menetére reagálva azt írta a közösségi oldalán:
Kétszer annyian voltunk a Békemeneten, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!”
Szavai alátámasztására a miniszterelnök mellékelt egy légi felvételt is, amelyen jól látszik a különbség a két rendezvény résztvevői között.