Orbán Viktor: Mire ideértem, égett a ház, Brüsszelben szembe jött a valóság

Orbán Viktor hangsúlyozta, csak akkor tudjuk fenntartani a rezsicsökkentést, ha az EU nem erőltet ránk drága energiaforrásokat. Most is érvényben vannak uniós szankciók orosz olajvállalatok ellen. Elmondta, több szakértővel egyeztetett arról, hogy az orosz nyersolaj importjának tervezett leállítását hogyan lehet megoldani.

Magyarországnak az olaj esetében két lehetősége van: a fő vonal a Barátság olajvezeték, amely Ukrajnából jön, illetve az Adria vezeték, amely Horvátországból jön. Ha a kettőt egyesíteni kell, akkor hol van a diverzifikálás amit Brüsszel követel? - tette fel a kérdést a kormányfő.