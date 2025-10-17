Orbán Viktor: Erőt kell mutatni, mert a békéhez erő kell

Hírlevél

Ha lesz végre megállapodás a békéről, akkor az európai háborús terveket ki kell dobni az ablakon, újra kell kalibrálni mindent. Kell, szükségünk lesz egy európai biztonsági és haderőépítési tervre, de nem azért, mert egy háborúban állunk az oroszokkal, hanem azért, mert a béke mögé a tapasztalatok alapján mindig tenni kell egyfajta katonai képességet. Erőt kell mutatni, mert a békéhez erő kell – mondta a miniszterelnök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha van megállapodás a békéről, akkor az európai háborús terveket ki kell dobni az ablakon! – hangsúlyozta Orbán Viktor a videójában, majd hozzátette: 

Akkor újra kell kalibrálni mindent. Kell, szükségünk lesz egy európai biztonsági és haderőépítési tervre, de nem azért, mert egy háborúban állunk az oroszokkal, hanem azért, mert a béke mögé a tapasztalatok alapján mindig tenni kell egyfajta katonai képességet. Erőt kell mutatni, mert a békéhez erő kell. Ha ez a közel-keleti béke bekövetkezhetett, a túszok hazamehettek, ha lesz egy Trump-Putyin elnöki találkozó Budapesten, akkor miért ne hihetnénk abban, hogy az európaiak is a józan ész útjára lépnek?

– mondta a miniszterelnök. 

