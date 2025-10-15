Hírlevél

Orbán Viktor

Orbán Viktor a hivatalában fogadta José Manuel Barroso korábbi bizottsági elnököt

15 perce
Orbán Viktor annak apropójából találkozott a Bizottság korábbi elnökével, hogy José Manuel Durao Barroso előadóként Magyarországra látogatott a The Economist konferenciájára.
Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalában fogadta José Manuel Durao Barrosót, az Európai Bizottság korábbi elnökét.

a Bizottság korábbi elnöke a The Economist konferenciájára látogatott Magyarországra.
José Manuel Durao Barroso legutoljára 2014-ben látogatott Budapestre az EU Bizottság elnökeként, amikor a Parlament épületében találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály tájékoztatása szerint a Bizottság korábbi elnöke a The Economist konferenciájára látogatott Magyarországra.

 

