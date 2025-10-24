Hírlevél

Ukrajna

Orbán Viktor kemény kijelentést tett Ukrajnáról

Az ukrán érdek minél több országot bevonni a háborúba, ám hazánk ebből nem kér – jelentette ki Orbán Viktor egy brüsszeli sajtótájékoztatón, ahol részletesebben is kifejtette, hogy milyen konfliktusok feszülnek Magyarország és Ukrajna között.
Oka van a különbségeknek, nem alap nélküli a konfliktus válaszolta Orbán Viktor Brüsszelben, arra az újságírói kérdésre: mit várna el Ukrajnától, hogy javuljanak az ukrán -magyar kapcsolatok. 

Orbán Viktor: Valós konfliktusok vannak Magyarország és Ukrajna között.
Orbán Viktor: Valós konfliktusok vannak Magyarország és Ukrajna között. 
Fotó: Facebook

– Az ukrán érdek minél több országot bevonni a háborúba. 

Ám hazánknak van világháborús tapasztalata, mi nem akarunk újabb háborúban részt venni és nem is fogunk

 – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a béketárgyalások nyélbeütésében szívesen segít Magyarország Ukrajnának. Megjegyezte: 

a budapesti békecsúcs napirenden van.

 Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek. Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van tájékoztatott a kormányfő, hozzátéve: Európának nem az orosz-amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal.

Orbán Viktor hazánk és Ukrajna további konfliktusai közt említette, hogy utóbbi ország úgy képzeli a jövőjét, hogy belép az Európai Unióba. Szavai szerint azonban 

jelenleg még azt sem tudni, hogy hol húzódik Ukrajna keleti határa.

 – Nem szeretnénk, ha olyan ország lenne a szövetségesünk, amelyik folyamatos háborús veszedelemben él – tette hozzá. A miniszterelnök arra is kitért: a kormány azt is zokon veszi, ahogyan Ukrajnában a kárpátaljai magyarokkal bánnak. – Veszélyben vannak a magyar iskolák, a magyar nyelv használata és a magyar közösségek is. Ezt a magyar kormány nem tűrheti – húzta alá Orbán Viktor. 

