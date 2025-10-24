Orbán Viktor kemény kijelentést tett Ukrajnáról

Oka van a különbségeknek, nem alap nélküli a konfliktus – válaszolta Orbán Viktor Brüsszelben, arra az újságírói kérdésre: mit várna el Ukrajnától, hogy javuljanak az ukrán -magyar kapcsolatok.

Orbán Viktor: Valós konfliktusok vannak Magyarország és Ukrajna között.

– Az ukrán érdek minél több országot bevonni a háborúba.

Ám hazánknak van világháborús tapasztalata, mi nem akarunk újabb háborúban részt venni és nem is fogunk

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a béketárgyalások nyélbeütésében szívesen segít Magyarország Ukrajnának. Megjegyezte:

a budapesti békecsúcs napirenden van.

– Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak, és bármikor megegyezhetnek. Mivel megegyezés esetén nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást, Magyarország várakozó állapotban van – tájékoztatott a kormányfő, hozzátéve: Európának nem az orosz-amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal.

Orbán Viktor hazánk és Ukrajna további konfliktusai közt említette, hogy utóbbi ország úgy képzeli a jövőjét, hogy belép az Európai Unióba. Szavai szerint azonban

jelenleg még azt sem tudni, hogy hol húzódik Ukrajna keleti határa.

– Nem szeretnénk, ha olyan ország lenne a szövetségesünk, amelyik folyamatos háborús veszedelemben él – tette hozzá. A miniszterelnök arra is kitért: a kormány azt is zokon veszi, ahogyan Ukrajnában a kárpátaljai magyarokkal bánnak. – Veszélyben vannak a magyar iskolák, a magyar nyelv használata és a magyar közösségek is. Ezt a magyar kormány nem tűrheti – húzta alá Orbán Viktor.

