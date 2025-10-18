„Tessék, a nemzet fővárosa Karácsony-módra” – Orbán Viktor váratlanul beleszállt a főpolgármesterbe

Szombati TikTok-videójában Orbán Viktor a pesti rakparton bemutatott egy koszos grillsütőt, ami szerinte jól mutatja, hogy milyen állapotban van a főváros.

Orbán Viktor miniszterelnök a pesti rakparton 2025. október 18-án

Fotó: TikTok/Orbán Viktor / TikTok/Orbán Viktor

Orbán Viktor a főpolgármesternek üzent

„Tessék, a nemzet fővárosa Karácsony-módra, Ezt tudom mondani. Itt állunk a város legszebb pontján és ennyire futja” – jelentette ki a kormányfő. Miközben a miniszterelnök beszélt, a rövid videóba bevágtak egy fotót arról, hogy a telegraffitizett padok alatt szemét van.

Orbán Viktor posztjára azonnal reagált Karácsony Gergely főpolgármester, Vitézy Dávid fővárosi képviselő és a baloldali média, azt bizonygatva, hogy Budapesten minden rendben van, a kormányfő csak képzeleg.

Onnan nézve meglepő a grillsütős videó, hogy a kormányfő nem szokott ennyire belemenni fővárosi ügyekbe. Könnyen lehet, hogy a politikus lépése összefüggésben van a sajtóban egyre gyakrabban szóba hozott Magyar Péter-Karácsony Gergely cserével. Először az Ellenpont cikkezett arról, hogy Brüsszel nyomására nem a Tisza elnökét, hanem a főpolgármestert indítják az ellenzék miniszterelnökjelöltjének. Innen nézve elképzelhető, hogy Orbán Viktor az új kihívójának üzent.