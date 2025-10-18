Hírlevél

Rendkívüli!

Huh! Kiderült, mit mondott Trump Zelenszkijnek, amikor senki nem hallotta

Orbán Viktor

„Tessék, a nemzet fővárosa Karácsony-módra” – Orbán Viktor váratlanul beleszállt a főpolgármesterbe

A miniszterelnök ellátogatott a pesti rakpartra és egy koszos grillsütőt mutatott be a követőinek. Orbán Viktor lépése némileg meglepő volt: a sajtóban egyre többször írnak arról, hogy az ellenzék nem Magyar Péterrel, hanem Karácsony Gergellyel vág neki a választásnak.
Orbán ViktorBudapestKarácsony Gergelyfővárospesti rakpart

Szombati TikTok-videójában Orbán Viktor a pesti rakparton bemutatott egy koszos grillsütőt, ami szerinte jól mutatja, hogy milyen állapotban van a főváros.

Orbán Viktor miniszterelnök a pesti rakparton 2025. október 18-án
Fotó: TikTok/Orbán Viktor / TikTok/Orbán Viktor

Orbán Viktor a főpolgármesternek üzent

„Tessék, a nemzet fővárosa Karácsony-módra, Ezt tudom mondani. Itt állunk a város legszebb pontján és ennyire futja” – jelentette ki a kormányfő. Miközben a miniszterelnök beszélt, a rövid videóba bevágtak egy fotót arról, hogy a telegraffitizett padok alatt szemét van.

@viktor_a_tiktokon Budapesten már Karácsony van! 😳😳😳 #orbanviktor #miniszterelnok #Budapest #KarácsonyGergely ♬ eredeti hang - Viktor a TikTokon

Orbán Viktor posztjára azonnal reagált Karácsony Gergely főpolgármester, Vitézy Dávid fővárosi képviselő és a baloldali média, azt bizonygatva, hogy Budapesten minden rendben van, a kormányfő csak képzeleg.

Onnan nézve meglepő a grillsütős videó, hogy a kormányfő nem szokott ennyire belemenni fővárosi ügyekbe. Könnyen lehet, hogy a politikus lépése összefüggésben van a sajtóban egyre gyakrabban szóba hozott Magyar Péter-Karácsony Gergely cserével. Először az Ellenpont cikkezett arról, hogy Brüsszel nyomására nem a Tisza elnökét, hanem a főpolgármestert indítják az ellenzék miniszterelnökjelöltjének. Innen nézve elképzelhető, hogy Orbán Viktor az új kihívójának üzent. 

 

 

