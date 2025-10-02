Orbán Viktor keményen visszaszólt Donald Tusknak

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé az X-en, amelyben Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentésére válaszolt. A magyar kormányfő szerint Magyarország nem háborús fél, és minden körülmények között a béke megőrzésére kell törekedni.

Koppenhága, 2025. október 1. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Dear Prime Minister @donaldtusk,



Russia is at war. Ukraine is at war. Hungary is not.



I understand that you stand firmly on the side of Ukraine. Please understand that we stand firmly on the side of Hungary.



Your question is who will win the Russia–Ukraine war.



— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

Miniszterelnök úr, Oroszország háborúban áll. Ukrajna háborúban áll. Magyarország nem. Értem, hogy ön határozottan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg: mi határozottan Magyarország oldalán állunk. Az ön kérdése az, ki fogja megnyerni az orosz–ukrán háborút. Az én kérdésem az, hogyan tudjuk befejezni a háborút, megmenteni több tízezer életet és biztonságot nyújtani a magyaroknak. Ön egy háborút akar megnyerni, amelyet a magáénak érez. Én azt akarom, hogy a béke győzzön

– írta Orbán Viktor Donald Tusk egy korábbi bejegyzésére.

Donald Tusk korábban az X-en úgy fogalmazott: „Miniszterelnök úr, Oroszország indította el a háborút Ukrajna ellen. Ők döntötték el, hogy háborús időket élünk. Ilyen időkben csak egy kérdés van: ön kinek az oldalán áll?”

Ez nem az első alkalom, hogy a magyar és a lengyel kormányfő összeszólalkozik a háború ügyében. Korábban, amikor Tusk kijelentette, hogy az Európai Unió háborúban áll Oroszországgal, Orbán Viktor így reagált: