Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Horogkereszttel a karján a Fideszt bírálja a Tisza új arca

Orbán Viktor

Orbán Viktor keményen visszaszólt Donald Tusknak

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor miniszterelnök kemény üzenetben reagált Donald Tusk lengyel kormányfő bejegyzésére. A magyar kormányfő szerint Magyarország nem áll háborúban, így a béke a legfontosabb.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorDonald Tuskminiszterelnökbéke

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé az X-en, amelyben Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentésére válaszolt. A magyar kormányfő szerint Magyarország nem háborús fél, és minden körülmények között a béke megőrzésére kell törekedni.

EU-csúcs Koppenhágában, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025.10.01.
Koppenhága, 2025. október 1. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak a koppenhágai Christiansborg palotában 2025. október 1-jén, az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége idején
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Miniszterelnök úr, Oroszország háborúban áll. Ukrajna háborúban áll. Magyarország nem. Értem, hogy ön határozottan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg: mi határozottan Magyarország oldalán állunk. Az ön kérdése az, ki fogja megnyerni az orosz–ukrán háborút. Az én kérdésem az, hogyan tudjuk befejezni a háborút, megmenteni több tízezer életet és biztonságot nyújtani a magyaroknak. Ön egy háborút akar megnyerni, amelyet a magáénak érez. Én azt akarom, hogy a béke győzzön

– írta Orbán Viktor Donald Tusk egy korábbi bejegyzésére.

Donald Tusk korábban az X-en úgy fogalmazott: „Miniszterelnök úr, Oroszország indította el a háborút Ukrajna ellen. Ők döntötték el, hogy háborús időket élünk. Ilyen időkben csak egy kérdés van: ön kinek az oldalán áll?”

Ez nem az első alkalom, hogy a magyar és a lengyel kormányfő összeszólalkozik a háború ügyében. Korábban, amikor Tusk kijelentette, hogy az Európai Unió háborúban áll Oroszországgal, Orbán Viktor így reagált: 

Kedves Donald Tusk! Azt gondolhatod, hogy háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot űzöl európaiak millióinak életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!