Orbán Viktor keményen visszaszólt Donald Tusknak

Orbán Viktor új bejegyzést tett közzé az X-en, amelyben Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentésére válaszolt. A magyar kormányfő szerint Magyarország nem háborús fél, és minden körülmények között a béke megőrzésére kell törekedni.
Miniszterelnök úr, Oroszország háborúban áll. Ukrajna háborúban áll. Magyarország nem. Értem, hogy ön határozottan Ukrajna oldalán áll. Kérem, értse meg: mi határozottan Magyarország oldalán állunk. Az ön kérdése az, ki fogja megnyerni az orosz–ukrán háborút. Az én kérdésem az, hogyan tudjuk befejezni a háborút, megmenteni több tízezer életet és biztonságot nyújtani a magyaroknak. Ön egy háborút akar megnyerni, amelyet a magáénak érez. Én azt akarom, hogy a béke győzzön
– írta Orbán Viktor Donald Tusk egy korábbi bejegyzésére.
Donald Tusk korábban az X-en úgy fogalmazott: „Miniszterelnök úr, Oroszország indította el a háborút Ukrajna ellen. Ők döntötték el, hogy háborús időket élünk. Ilyen időkben csak egy kérdés van: ön kinek az oldalán áll?”
Ez nem az első alkalom, hogy a magyar és a lengyel kormányfő összeszólalkozik a háború ügyében. Korábban, amikor Tusk kijelentette, hogy az Európai Unió háborúban áll Oroszországgal, Orbán Viktor így reagált:
Kedves Donald Tusk! Azt gondolhatod, hogy háborúban állsz Oroszországgal, de Magyarország nem. Az Európai Unió sem. Veszélyes játékot űzöl európaiak millióinak életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!