Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Hadházyéknak

A nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával. Ezt sohasem szabad elfelejteni. Az egyház- és keresztény ellenes erőket nem szabad félvállról venni. Egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin-fiúk, papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatok ismét feltünedeztek a magyar politikában. Időben ki kell állnunk ellenük és magunk mellett. Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarország. Helyette folytatjuk templom és nemzetépítő munkánkat