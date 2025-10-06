Hírlevél

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Hadházyéknak

Egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin-fiúk, papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatok ismét feltünedeztek a magyar politikában. Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarország – mondta a miniszterelnök.
miniszterelnökBALLIBERÁLIS HERGELÉSOrbán ViktorHadházy Ákos

Nem hagyjuk magunkat! Nem adunk teret a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarországon! Ki kell állnunk egymásért! – hangsúlyozta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette a videójában:

A nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával. Ezt sohasem szabad elfelejteni. Az egyház- és keresztény ellenes erőket nem szabad félvállról venni. Egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin-fiúk, papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatok ismét feltünedeztek a magyar politikában. Időben ki kell állnunk ellenük és magunk mellett. Nem adunk egy négyzetcentiméternyi teret sem a keresztény közösségek zaklatásának és üldözésének Magyarország. Helyette folytatjuk templom és nemzetépítő munkánkat

– hangsúlyozta a kormányfő.

