Orbán Viktor: Ha elvész a kereszténység, oda a haza is – új szövetséges a brüsszeli csatákban

Orbán Viktor miniszterelnök a cseh patrióták győzelmét üdvözölve a YouTube-oldalán közzétett videóüzenetében azt hangsúlyozta, hogy a kereszténység elvesztése egyet jelentene a haza elvesztésével. A kormányfő szerint Közép-Európa népei ismét példát mutatnak, hiszen „újra és újra talpra állnak”, miközben megőrzik hitüket, kultúrájukat és nemzeti önazonosságukat.

Orbán Viktor szerint Közép-Európa újra erősödik, és a térség népei ismét együtt állhatnak ki az európai értékek védelmében Fotó: DPK/Benko Vivien Cher / DPK/Benko Vivien Cher



Ha elvész a kereszténység, oda a haza is. Közép-Európa kitart, újra és újra talpra áll. Itt még tudják, ha elvész a kereszténység, oda a haza is. Itt még tudják, vannak dolgok, amelyekkel nem lehet viccelődni, amiket nem szabad kockáztatni, amikkel nem lehet kísérletezni. Migráció, gyermeknevelés, családok, nemzeti szuverenitás”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök az üzenetében kitért a csehországi választások eredményére is, amely szerinte Közép-Európa erősödésének újabb bizonyítéka. A magyar kormányfő a cseh patrióták győzelmét nemcsak politikai, hanem értékalapú fordulatként értékelte.

A csehek tegnap választottak, és az eredményből azt olvasom ki, hogy a csehek észnél vannak. Mi emlékszünk Szent Adalbertre, emlékszünk Hunyadi János cseh harcosaira, és emlékszünk arra, hogy Mohács mezején 500 éve cseh katonák is védték Magyarországot és Európát a hódító seregektől. Szívből örülünk a cseh patrióták tegnapi elsöprő győzelmének, és persze megkönnyebbülve látjuk, hogy egy újabb bajtársra számíthatunk a brüsszeli ütközetekben”

– mondta Orbán Viktor.