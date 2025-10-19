Hírlevél

Harcosok Klubja

Orbán Viktor: A kiskakas bárhogy kukorékol, mindig kiskakas marad – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök egy vidót tett közzé a közösségi oldalán, amely a Harcosok Klubja edzőtáborában készül. Orbán Viktor a videóban nem kímélte Magyar Pétert.
Harcosok KlubjaTisza PártOrbán ViktorMagyar Péter

„A kiskakas mindig azt gondolja, hogyha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap. Láttátok ma reggel az ellenfeleink, a Tisza Párt elnöke már meg is támadta Kiss-Rigó püspök urunkat, mert ő működteti ezt. Minthogy mindent megtámad, ami él és mozog, még a budapesti békecsúcstalálkozóról is kitalálta, hogy tulajdonképpen ő kezdeményezte saját maga” – mondta Orbán Viktor Magyar Péterre utalva a Harcosok Klubja hétvégi zánkai edzőtáborában, majd hozzátette:

Senki sem bújhat ki a bőréből, a kiskakas az kiskakas marad, és a kiskakas mindig azt gondolja, hogyha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap. Itt is ezt látjuk”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

 

Orbán Viktor ezt üzente a Harcosok Klubja hétvégi edzőtábora után
