Orbán Viktor: Háborúpárti javaslatok uralják a koppenhágai EU-csúcsot

A koppenhágai tanácskozás második napján is komoly nyomás nehezedik a békepárti országokra, mert az asztalon „virtigli háborúpárti javaslatok” vannak – írta Orbán Viktor csütörtöki Facebook-bejegyzézében, melyben a koppenhágai EU-csúcsról jelentkezett be.

Orbán Viktor Forrás: Facebook

A miniszterelnök szerint az Európai Unió egyre inkább Ukrajna támogatására koncentrál:

az uniós forrásokat Kijevnek adnák,

jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást,

és közvetlenül finanszíroznák a fegyverszállításokat.

Szükség lesz a békepárti magyarok támogatására

„Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni” – fogalmazott Orbán. Hozzátette: ki fog tartani a magyar álláspont mellett, de a következő hónapokban a háborús fenyegetés lesz a fő téma.

A bejegyzés végén a kormányfő hangsúlyozta: számít a teljes politikai közösség és minden békeszerető magyar ember támogatására.