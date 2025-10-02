Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: A helyzet súlyos

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Háborúpárti javaslatok uralják a koppenhágai EU-csúcsot

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Háborúpárti javaslatok vannak napirenden a koppenhágai EU-csúcson, írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A kormányfő szerint az uniós forrásokat Ukrajnának akarják adni, jogi trükkökkel gyorsítanák a csatlakozását, és finanszírozni akarják a fegyverszállításokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorháborúpártiKoppenhágaEU-csúcsUkrajna

A koppenhágai tanácskozás második napján is komoly nyomás nehezedik a békepárti országokra, mert az asztalon „virtigli háborúpárti javaslatok” vannak – írta Orbán Viktor csütörtöki Facebook-bejegyzézében, melyben a koppenhágai EU-csúcsról jelentkezett be.

Orbán Viktor a sajtónak nyilatkozik Koppenhágában (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor Forrás: Facebook

A miniszterelnök szerint az Európai Unió egyre inkább Ukrajna támogatására koncentrál:

  • az uniós forrásokat Kijevnek adnák,
  • jogi trükkökkel akarják felgyorsítani az ukrán csatlakozást,
  • és közvetlenül finanszíroznák a fegyverszállításokat.

Szükség lesz a békepárti magyarok támogatására

„Csupa olyan javaslat, ami azt mutatja, hogy a brüsszeliek háborúba akarnak menni” – fogalmazott Orbán. Hozzátette: ki fog tartani a magyar álláspont mellett, de a következő hónapokban a háborús fenyegetés lesz a fő téma.

A bejegyzés végén a kormányfő hangsúlyozta: számít a teljes politikai közösség és minden békeszerető magyar ember támogatására.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!