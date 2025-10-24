Orbán Viktor: A kormány dolgozik a nyugdíjak további emelésén

„Mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha akarunk bármit csinálni vele, akkor egész egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat vagy a tizenharmadik havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket. Ez napirenden van, a kormány foglalkozik vele, és azon dolgozik, hogy meglegyen a pénzügyi alapja” – jelentette ki Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! péntek reggeli adásában.
Orbán Viktor: hagymázasak a Tisza ötletei
A kormányfő hagymázas ötleteknek nevezte a Tisza Párt háza táján megfogalmazott elképzeléseket, köztük, hogy nyugdíjadót vezessenek be, valamint hogy egyeseknek többet adjanak, másoknak pedig kevesebbet. – Ezeket a leghatározottabban vissza kell utasítani, el kell felejteni – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: aki a nyugdíjrendszer belső viszonyaiba beavatkozik, az nemcsak a társadalmi igazságossággal megy szembe, hanem egy darázsfészekbe nyúl bele.
A Tisza adóterveiről szólva úgy fogalmazott: „az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik, mivel elhangzanak olyan állásfoglalások, hogy bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt, mert elveszítik a választást.
A Tisza vezetői arról beszéltek, nyíltan megmondták a saját embereiknek, hogy nem lehet megmondani a választás előtt, mire készülnek, mert ha megmondanák, elveszítenék a választást.”
Hozzátette: azért van összevissza beszéd a másik oldalon, mert ezt a valódi szándékot akarják elleplezni. – De a modern politikában ez nagyon nehéz, mindenki hallhatta a saját fülével, amikor a tiszások szavaztak arról, hogy
az egykulcsos adó helyett progresszív adó legyen, ami adóemelést jelent.
Vagy amikor arról beszéltek a szakértőik, hogy a nyugdíjrendszerbe be kell avatkozni, és el kell törölni a Nők 40-et, a 13. havi nyugdíjat át kell alakítani – emlékeztetett.
A Tisza nyugdíjakkal kapcsolatos elképzeléseit összefoglalva Orbán Viktor úgy értékelt:
a terv az az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, megnyúzzák a középosztályt és elvegyék a pénzt a családoktól.”