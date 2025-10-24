Orbán Viktor: A kormány dolgozik a nyugdíjak további emelésén

„Mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha akarunk bármit csinálni vele, akkor egész egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat vagy a tizenharmadik havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket. Ez napirenden van, a kormány foglalkozik vele, és azon dolgozik, hogy meglegyen a pénzügyi alapja” – jelentette ki Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! péntek reggeli adásában.

Orbán Viktor: Emelni kell a nyugdíjakat /Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor: hagymázasak a Tisza ötletei

A kormányfő hagymázas ötleteknek nevezte a Tisza Párt háza táján megfogalmazott elképzeléseket, köztük, hogy nyugdíjadót vezessenek be, valamint hogy egyeseknek többet adjanak, másoknak pedig kevesebbet. – Ezeket a leghatározottabban vissza kell utasítani, el kell felejteni – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: aki a nyugdíjrendszer belső viszonyaiba beavatkozik, az nemcsak a társadalmi igazságossággal megy szembe, hanem egy darázsfészekbe nyúl bele.

A Tisza adóterveiről szólva úgy fogalmazott: „az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik, mivel elhangzanak olyan állásfoglalások, hogy bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt, mert elveszítik a választást.