Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

Orbán Viktor

Orbán Viktor: A kormány dolgozik a nyugdíjak további emelésén

40 perce
Olvasási idő: 5 perc
Ha már hozzányúlunk a nyugdíjrendszerhez, akkor emelni kell a nyugdíjakat, vagy a 13. havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott pénteki interjúban. Orbán Viktor hozzátette: a kormány jelenleg azon ügyködik, hogy megteremtse az intézkedés pénzügyi alapját.
Orbán ViktorTisza PártnyugdíjKossuth Rádió Jó reggelt Magyarország13. havi nyugdíjadóemelés

„Mindenkit óvnék attól, hogy belepiszkáljon a nyugdíjrendszerbe. Ha akarunk bármit csinálni vele, akkor egész egyszerűen emelni kell a nyugdíjakat vagy a tizenharmadik havi nyugdíj után be kell vezetni a tizennegyediket. Ez napirenden van, a kormány foglalkozik vele, és azon dolgozik, hogy meglegyen a pénzügyi alapja” – jelentette ki Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! péntek reggeli adásában.

Orbán Viktor: Emelni kell a nyugdíjakat
Orbán Viktor: Emelni kell a nyugdíjakat /Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor: hagymázasak a Tisza ötletei 

A kormányfő hagymázas ötleteknek nevezte a Tisza Párt háza táján megfogalmazott elképzeléseket, köztük, hogy nyugdíjadót vezessenek be, valamint hogy egyeseknek többet adjanak, másoknak pedig kevesebbet. – Ezeket a leghatározottabban vissza kell utasítani, el kell felejteni – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: aki a nyugdíjrendszer belső viszonyaiba beavatkozik, az nemcsak a társadalmi igazságossággal megy szembe, hanem egy darázsfészekbe nyúl bele.

A Tisza adóterveiről szólva úgy fogalmazott: „az a probléma, hogy láthatóan hazudozás zajlik, mivel elhangzanak olyan állásfoglalások, hogy bizonyos témákról nem szabad beszélni a választás előtt, mert elveszítik a választást. 

A Tisza vezetői arról beszéltek, nyíltan megmondták a saját embereiknek, hogy nem lehet megmondani a választás előtt, mire készülnek, mert ha megmondanák, elveszítenék a választást.”

Orbán Viktor: A magyar ellenzék politikáját az Európai Néppárt határozza meg

Hozzátette: azért van összevissza beszéd a másik oldalon, mert ezt a valódi szándékot akarják elleplezni. – De a modern politikában ez nagyon nehéz, mindenki hallhatta a saját fülével, amikor a tiszások szavaztak arról, hogy 

az egykulcsos adó helyett progresszív adó legyen, ami adóemelést jelent. 

Vagy amikor arról beszéltek a szakértőik, hogy a nyugdíjrendszerbe be kell avatkozni, és el kell törölni a Nők 40-et, a 13. havi nyugdíjat át kell alakítani – emlékeztetett.

A Tisza nyugdíjakkal kapcsolatos elképzeléseit összefoglalva Orbán Viktor úgy értékelt: 

a terv az az, hogy megnyúzzák a nyugdíjasokat, megnyúzzák a középosztályt és elvegyék a pénzt a családoktól.” 

 

 

