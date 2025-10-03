Ne sunnyogjunk, nem vagyunk tiszások: Magyarország is megosztott Ukrajna EU-s tagsága ügyében – utalt a miniszterelnök a Tisza vonatkozó szavazásának eredményére. Ezt pár százezer emberre becsüli Orbán Viktor.

Ha a diplomácia helyett a fegyveres megállapodást támogatjuk, akkor előbb-utóbb katonákat kell küldenünk – és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért, öntsünk tiszta vizet a pohárba!

– emelte ki.

Sokan értünk egyet abban, hogy Ukrajna csatlakozása behozza a háborút és kiviszi a magyarok pénzét, de sokan egyetértenek ezzel.

Ha Brüsszel-párti kormány lenne Magyarországon, akkor a konfliktus atonai megoldása lépne érvénybe.

Miután folyamatos nyomás alatt leszünk, fontos, hogy a magyarok erősítség meg a véleményüket, hogy nem akarják a brüsszeli háborús stratégiát.

Nemzeti összefogás nélkül nehéz kihagyni Magyarországot a háborúból

– szögezte le a miniszterelnök.