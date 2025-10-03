Percről percre tudósításunkat az alábbiakban követheti.
Ne sunnyogjunk, nem vagyunk tiszások: Magyarország is megosztott Ukrajna EU-s tagsága ügyében – utalt a miniszterelnök a Tisza vonatkozó szavazásának eredményére. Ezt pár százezer emberre becsüli Orbán Viktor.
Ha a diplomácia helyett a fegyveres megállapodást támogatjuk, akkor előbb-utóbb katonákat kell küldenünk – és mi nem akarunk meghalni Ukrajnáért, öntsünk tiszta vizet a pohárba!
– emelte ki.
Sokan értünk egyet abban, hogy Ukrajna csatlakozása behozza a háborút és kiviszi a magyarok pénzét, de sokan egyetértenek ezzel.
Ha Brüsszel-párti kormány lenne Magyarországon, akkor a konfliktus atonai megoldása lépne érvénybe.
Miután folyamatos nyomás alatt leszünk, fontos, hogy a magyarok erősítség meg a véleményüket, hogy nem akarják a brüsszeli háborús stratégiát.
Nemzeti összefogás nélkül nehéz kihagyni Magyarországot a háborúból
– szögezte le a miniszterelnök.
Az EU 27 tagállam közös szervezete,
ha egy ország úgy dönt, hogy nem akar egy jelentkező országot felvenni, nem akar velük az EU közösségében velül létezni, akkor joga van nem elfogadni a csatlakozási tervet.
Tehát a magyaroknak nem kell törődniük azzal, mit akar a másik 26 tagállam: és a magyarok nem akarnak egy unióban lenni az ukránokkal, erről szavaztak.
Ukrajna sorsán mi nem tudunk változtatni, én Magyarországot meg akarom kímélni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerülve Ukrajnával, mi is háborúban álljunk az oroszokkal
– fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: stratégiai megállapodást javasol az EU és Ukrajna között, „de ne vegyük fel őket”.
A nem nyilvános megbeszélések alapján a magyar kormányfő úgy érzi, egyre több ország érzi úgy, hogy nem akarják vállalni a háborút, nem akarnak belesodródni, nem akarnak a harctérről hazatérő koporsókat látni.
Nyugaton visszahúzódás van, növekvő rezsi,
rosszabb bőrben vannak, mint mi, ott még kevésbé van pénzük arra, hogy Ukrajnának küldjék
– mondta Orbán Viktor, aki a „kétségbeesett” európai ötletekből úgy látja, hogy „komoly bajban vagyunk”.
Nem véleménykülönbség van az unióban; a vélemények tetteket, cselekvést takarnak – mondta a rádióinterjúban Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint nem szóban kell támogatni Ukrajnát, ahogy egyes tagállamok teszik.
Az európai háborús stratégia tévedésen alapul, azon, hogy az oroszok előbb fogynak ki a pénzből, mint mi – fogalmazott. „Minden nap meghal több ezer ember, minden nap elégetünk sokszáz eurót, és folyamatos a kockázata, hogy mi is egyre mélyebben vonódunk be a háborúba”, ennek a stratégiának súlyos következményei vannak – szögezte le Orbán Viktor, kiemelve azt is, hogy a koppenhágai csúcson két fontos kérdésre nem kapott választ, pedig szeretett volna:
meddig tart a háború és mennyibe kerül?